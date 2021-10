VIDEO Dan Barna propune Congresului lista 'USR PLUS la guvernare' pe care se regăsesc primari, parlamentari şi foşti miniştri

Fostul co-preşedinte al USR PLUS, Dan Barna, propune Congresului o listă de candidaţi pentru Biroul Naţional, pe care se regăsesc primari, parlamentari şi foşti miniştri. ”Sunt oameni care au crescut în USR PLUS în această perioadă, sunt oameni de care sunt foarte mândru”, a afirmat Barna, cerându-le delegaţilor să voteze lista pe care o susţine, potrivit news.ro.

În Congresul US PLUS pentru alegerea Biroului Politic s-au înscris patru liste - ”USR PLUS la guvernare”, lista independenţilor, o listă ”Împreună USR PLUS – Curaj pentru România” şi lista ”Uniţi reuşim”.

Citește și: VIDEO Dacian Cioloș dă semnal pentru Florin Cîțu: 'Discuțiile cu PNL vor trebui să fie pragmatice și factuale. Suntem gata să ne asumăm răspunderea'

Lista USR PLUS la guvernare este susţinută de Dan Barna. Pe listă se regăsesc Cristina Prună, Stelian Ion, Claudiu Năsui, Ionuţ Moşteanu, Octavian Berceanu, Cosette Chichirău, Stanciu Viziteu, Cătălin Drulă, Elena Lasconi, Cristian Ghinea, Radu Mihaiu şi alţii.

”Sunt oameni care au crescut în USR PLUS în această perioadă, sunt oameni de care sunt foarte mândru pentru că succesul şi al meu şi al USR PLUS se bazează pe aceşti oameni. Sunt oameni în care cred că, avându-i în Biroul Naţional, USR PLUS poate să meargă puternic, matur şi înţelept mai departe”, a afirmat Barna.

Citește și: Cristian Tudor Popescu, către Klaus Iohannis: 'Ești șeful statului, așa se numește. Și tu spui că statul a eșuat? Despre tine nu spui nimic?' .

Urmează să fie susţinute şi celelalt trei liste, apoi urmează votul.