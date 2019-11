VIDEO Dăncilă: România să nu aștepte mereu turma în politica externă. Nu regret opțiunea pentru mutarea ambasadei din Israel

Candidatul PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat vineri ca in politica externa Romania trebuie sa isi asume decizii si sa fie uneori primul stat care face o alegere pe plan international fara sa astepte sa vada incotro merge „turma”.

„Romania trebuie sa isi asume decizii, nu sa asteptam mereu sa vedem ce fac ceilalti si pe acest efect de turma sa mergem si noi”, a zis Dancila. Ea a facut afirmatia in contextul discutiilor pentru mutarea ambasadei Romaniei din Israel, subiect unde guvernul pe care l-a condus a fost pentru mutarea ambasadei, pozitie imbratisata si de SUA, in timp ce UE a fost rezervata si mai degraba nu a fost de acord cu acest punct de vedere.

„Este gresit sa iti spui punctul de vedere in Romania? Am facut ce trebuie, un memorandum in care am cerut opinia tuturor institutiilor, l-am trimis presedintelui pentru o decizie politica legata de mutarea ambasadei (...) opinia mea a fost sa mergem pe aceeasi linie cu SUA, partenerul nostru strategic. Nu am facut o greseala”, a zis Dancila.