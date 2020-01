VIDEO Declarații de presă susținute de Klaus Iohannis

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 15 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, declarații de presă.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarațiilor de presă:

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Sunt foarte bucuros că am reușit astăzi, de Ziua Culturii noastre, să organizăm această ceremonie de decorare, cu destul de mulți artiști de-ai noștri, oameni foarte valoroși. Și îmi face foarte mare plăcere să subliniez și astăzi că România are oameni foarte valoroși, are artiști foarte valoroși și cred că este bine și adecvat să-i cinstim pe talentații noștri artiști.

Jurnalist: Dincolo de întâlnirile cu oamenii de cultură, astăzi ați avut la Cotroceni în vizită miniștrii Guvernului Orban. Puteți să ne spuneți care sunt principalele concluzii care s-au desprins din discuțiile cu dumnealor?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Am avut, într-adevăr, câteva întâlniri de lucru astăzi. Am discutat, de exemplu, despre infrastructura de transport și ce putem să pregătim pentru fonduri europene, dar și o viziune pe termen mai lung pentru autostrăzi și căi ferate, o să revenim cu detalii. Am discutat, de asemenea, câteva oportunități foarte importante din domeniul economiei, cu un accent foarte special pe energie și am discutat câteva chestiuni legate de asistență socială, de muncă, de teme legate de ministerul Muncii. Au fost discuții foarte pozitive din punctul meu de vedere și, cu siguranță, Guvernul va veni cât de curând cu câteva proiecte foarte, foarte bune.

Jurnalist: Dublarea alocațiilor s-a discutat astăzi?

Jurnalist: (...) să dea acea ordonanță de prorogare pentru dublarea alocațiilor în ședința de guvern de mâine, întrucât au doar trei zile la dispoziție după ce s-a promulgat legea?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Guvernul își face ultimele calcule, dar vreau să subliniez acum şi aici o chestiune foarte importantă, fiindcă am observat câteva interpretări neconforme în diferite luări de poziții. Şi eu, și Guvernul ne dorim creșterea alocațiilor pentru copii.

Partea mea a fost de a analiza legea și de a decide promulgarea sau nepromulgarea. Legea este în regulă, drept pentru care am promulgat-o. Guvernul își dorește creșterea alocațiilor. Problema care trebuie acum rezolvată este una care ține de bugetul național, care a fost aprobat înainte să se aprobe această lege care mărește alocațiile şi sunt convins că Guvernul va găsi soluția cea mai bună. Probabil nu se poate aplica imediat, dar în câteva luni de zile Guvernul va găsi resursele.

Jurnalist: Dar se vor găsi bani pentru această majorare?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Noi cel puțin ne dorim să găsim resursele necesare până atunci.

Jurnalist: Dacă vor fi tăiate pensiile speciale, vor exista banii necesari pentru majorarea alocațiilor?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Cu siguranță, dacă se taie pensiile speciale atunci va apărea un disponibil bugetar care poate fi, de exemplu, folosit pentru alocații. Dar acesta este un calcul pe care trebuie să îl facă Guvernul și îi las pe dumnealor să vină cu aceste precizări.

Jurnalist: Ați avut ieri o discuție cu premierul Ludovic Orban. I-ați propus din nou demisia din funcție?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Eu nu am propus Guvernului sau premierului în niciun fel demisia. Noi discutăm pe oportunități politice și dacă voi cere eu vreodată unui Guvern demisia, veți auzi acest lucru de la mine. Vă amintesc că am cerut demisia unor guverne, câteodată cu succes, câteodată demisia a venit puțin mai târziu. Nu am discutat aceste aspecte.

Jurnalist: Legat de autostrada Unirii, se vor găsi bani europeni pentru această autostradă?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Se lucrează la asta. Și sunt convins că vom găsi soluții: trebuie să vedem lucrurile un pic mai integrat, banii europeni sunt o sursă de finanțare, bugetul național este altă sursă de finanțare și, cu siguranță, în unele situații va fi nevoie și de credite de la bănci care sunt, iarăși, o altă sursă de finanțare. Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Pe noi nu ne interesează să venim în fața românilor cu texte electorale pentru bucățele de autostrăzi. Ceea ce îmi doresc eu, și m-am bucurat astăzi să constat că același lucru și-l dorește și Guvernul, este să venim cu un concept integrat, care rezolvă odată pentru totdeauna situația infrastructurii de transport mare în România, în speță autostrăzi și căi ferate.

Jurnalist: În legătură cu alegerea primarilor în două tururi de scrutin, s-a ajuns la o decizie dacă își va asuma Executivul răspunderea pe această lege?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Pot să vă spun că în foarte scurt timp Guvernul va promova o legislație pentru alegerea primarilor în două tururi.

Jurnalist: Prin angajarea răspunderii sau prin Parlament?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Veți observa direct atunci când urmăriți activitatea Guvernului.

Jurnalist: Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spunea ieri că a trimis liderilor europeni o scrisoare prin care spune că se face un abuz, acela că se schimbă legile electorale în România cu două, trei luni înainte de alegeri.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Fiecare cu interpretarea lui. Alegerea primarilor în două tururi va fi promovată de Guvern în foarte scurt timp. Eu am mai spus acest lucru. Este soluția – alegerile în două tururi – este soluția cea mai bună. Evident că asta este o chestiune care, pe urmă, va trebui să intre în circuitul legislativ și vom vedea cum decurg lucrurile.

Jurnalist: Varianta cea mai rapidă ar fi o ordonanță de urgență. S-a discutat despre oportunitatea unei ordonanțe de urgență pe alegerea primarilor în două tururi?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Veți primi de la Guvern foarte concret variantele pe care le vor promova. Nu cred că este rolul meu să vă spun ce va face Guvernul.

Jurnalist: Referitor la alegerile anticipate, pentru că ați avut săptămâna trecută o discuție cu Premierul pe această temă, aveți o modalitate preferată pentru a se ajunge la alegeri anticipate? Pentru că Premierul Ludovic Orban a declarat în ședința PNL de luni că preferă o moțiune de cenzură inițiată de PSD.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Pot să vă spun că am o variantă preferată, care se numește alegeri anticipate.

Jurnalist: Aveți și o variantă de premier, dacă se ajunge la această soluție?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Vom ajunge la această soluție și atunci veți vedea foarte concret cum vom aborda chestiunea.

Jurnalist: Forțarea alegerilor anticipate sunt foarte greu de realizat, fiindcă sunt foarte mulți parlamentari, inclusiv din rândul PNL, care sunt destul de confortabili în fotoliile pe care le ocupă deja.

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Alegerile anticipate se impun dintr-un motiv foarte clar și foarte simplu. Am avut în 2019 alegeri europarlamentare, care au fost câștigate net de PNL și pierdute de PSD. Am avut alegeri prezidențiale, care au fost net câștigate de mine, ca reprezentant sau ca candidat al Partidului Național Liberal, și au fost clar pierdute de PSD. Toate, dar absolut toate, sondajele din ultima vreme arată că românii își doresc o schimbare, o schimbare inclusiv în Parlament. Românii își doresc ca PSD să plece de la putere. Trebuie să fim foarte realiști. Am câștigat europarlamentarele, am câștigat prezidențialele, însă în Parlament sunt tot aceeași parlamentari care au fost aleși în 2016, și PSD are un număr foarte mare de parlamentari și PSD nu dorește să lase puterea din mână. Și atunci este natural, în această situație, în care românii își doresc o schimbare, au spus-o la fiecare alegere, să purcedem cât mai repede la alegeri parlamentare. După părerea mea, este imposibil de gestionat un an întreg cu acea mare majoritate pesedistă în Parlament, în condițiile în care de anul trecut deja românii au spus clar NU PSD-ului la putere. Acum, sigur, auzim tot felul de retorici, și de la PSD, și de la alte partide, fiecare vine cu sfaturi așa cum crede că trebuie să fie făcută politica. Dar eu vă spun foarte clar – semnalele date de români sunt evidente și alegerile trebuie făcute cu cât mai repede, cu atât mai bine.

Jurnalist: Ce le răspundeți celor care vă spun că se intră într-o criză politică?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Nu se intră în nicio criză politică, se intră într-o procedură care face ca românii să-și poată exprima votul și pentru Parlamentul României.

Jurnalist: Veți discuta și cu celelalte partide parlamentare, de exemplu cu domnul Ciolacu?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Evident. Dacă se fac pași în această direcție, atunci vor exista consultări absolut normale și formale, consultări cum am mai avut și nu va fi absolut nicio problemă de discutat cu toate partidele parlamentare.

Jurnalist: Merită să avem alegeri anticipate cu doar câteva luni înainte de alegerile parlamentare la termen?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Da, merită, fiindcă este vorba de un an întreg. Deci, dacă facem alegeri la termen, ele vor avea loc undeva la sfârșitul lui noiembrie. Acum suntem la mijlocul lui ianuarie, deci vorbim despre un an de zile în care, dacă ne mișcăm bine, putem avea alegeri anticipate și putem să facem exact ceea ce-și doresc românii, să avem altă putere, altă majoritate și să venim cu soluții rapide, realiste, în interesul României și în interesul românilor.

Jurnalist: Legat de desființarea Secției Speciale, aceasta ar trebui să se facă prin ordonanță de urgență sau prin angajare de răspundere în Parlament?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Secția Specială, dacă rămâne varianta în picioare să se desființeze, și sper să rămână, atunci acest lucru trebuie făcut prin procedură parlamentară. Asta este foarte clar. Ordonanța de urgență este exclusă prin referendumul care a fost votat foarte clar de români, și care au spus clar că nu își mai doresc ordonanțe de urgență în domeniul justiției.

Jurnalist: Domnul Ciolacu spunea că, dacă va pica Guvernul Orban, se va contura o nouă majoritate parlamentară și atunci PSD va veni la dumneavoastră cu o propunere de premier care să nu fie membru PSD. O veți accepta?

Președintele României, domnul Klaus Iohannis: Haideți să luăm lucrurile pe rând, așa cum vor veni, și vom discuta fiecare pas în parte, dar atunci când se întâmplă și nu așa, ca o teorie pur și simplu fără fundament.

Vă mulțumesc mult! Vă doresc o Zi a Culturii foarte reușită!