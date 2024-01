VIDEO | Dezvăluri cutremurătoare din avionul japonez cuprins de flăcări: mulţi spun că a fost vorba despre o adevărată minune

Toţi cei 379 de pasageri şi echipajul au scăpat din aeronava Airbus A350 care a fost cuprinsă, marţi, pe aeroportul Haneda din Tokyo, de o minge de foc după ce s-a ciocnit cu un avion mai mic al Gărzii de Coastă, la scurt timp după aterizare. Cinci dintre cei şase membri ai echipajului avionului Gărzii de Coastă au murit, în schimb sutele de oameni din avionul Japan Airlines au fost evacuaţi la timp, în câteva minute. Mulţi spun că a fost vorba despre o adevărată minune.

Zborul JAL 516, un Airbus A350-900, a fost cuprins de flăcări la scurt timp după aterizare, când a lovit aeronava mai mică a Gărzii de Coastă, care se pregătea să livreze ajutoare în peninsula Noto, afectată de cutremur.

După ce căpitanul avionului comercial a reuşit să oprească aeronava în flăcări, cei 379 de pasageri, printre care opt copii, plus 12 membri ai echipajului au fugit din cabina plină de fum a avionului, alunecând pe toboganele gonflabile din partea din faţă a acestuia. În scurt timp, avionul a fost cuprins în întregime de foc, flăcările ieşind pe geamurile aeronavei.

A Japan Airlines plane was engulfed in flames after landing at Haneda Airport in Tokyo on Tuesday.There were 367 passengers and 12 crew members on board when the flight landed. pic.twitter.com/Yhl5gUH0xC — ABC News (@ABC) January 2, 2024

Departamentul de pompieri din Tokyo a declarat că 14 dintre cei evacuaţi din avionul de pasageri au suferit răni minore, inclusiv arsuri la nivelul gâtului. Patru au fost transportaţi la spital.

Cinci dintre cele şase persoane aflate la bordul avionului Gărzii de Coastă, un De Havilland Canada DHC-8, cunoscut sub numele de Dash 8, au murit în coliziune, numai căpitanul acestuia reuşind să scape din infern, dar având răni.

FĂRĂ BAGAJE, CHEIA SPRE SUPRAVIEŢUIRE

O înregistrare video a arătat cum pasagerii au fost evacuaţi din Airbus-ul A350 în flăcări cu ajutorul unor tobogane de salvare, într-un calm relativ şi aparent fără bagaje de mână, într-o operaţiune salutată ca fiind un "miracol". Rodger Whitfield, un fost pilot comercial, a declarat: "Cred că, în primul rând, trebuie să spunem că tocmai am asistat la un miracol. Modul în care au reuşit să scoată toţi acei pasageri din avion este aproape de necrezut".

Passenger plane collides with Coastguard Aircraft while landing and caught fire. Passengers evacuation, Tokyo, Japan pic.twitter.com/6jIlVL2q1S — Eliteworld (@eliteworldwaves) January 2, 2024

Agenţiile de siguranţă aeriană avertizează de ani de zile că a te opri pentru a lua bagajele de mână în timpul unei evacuări înseamnă un risc pentru viaţă.

Evacuarea a fost o prioritate cheie în materie de siguranţă cel puţin de la mijlocul anilor 1980, când un Boeing 737 al companiei British Airtours a fost cuprins de flăcări pe aeroportul Manchester din Marea Britanie, provocând moartea a 55 de persoane, scrie Reuters. Anchetatorii dezastrului din 1985 au declarat că principala cauză a deceselor a fost inhalarea de fum, ca urmare a întârzierilor în deschiderea uşilor şi a accesului restricţionat la ieşirile de urgenţă.

Un studiu de siguranţă realizat în anul 2000 în SUA a arătat că, în medie, o evacuare a unui avion de linie, indiferent de cauză, are loc la fiecare 11 zile. Astfel de evenimente fac, de obicei, titlurile ziarelor doar atunci când are loc un incendiu, dar au dus de fapt la îmbunătăţirea mecanismelor de funcţionare a uşilor şi a iluminatului de urgenţă. Cu toate acestea, apar noi provocări legate de cantitatea de bagaje pe care pasagerii au voie să o ia la bord.

Anchetatorii de accidente aviatice au recomandat organizarea unor şedinţe de informare mai convingătoare în timpul zborului pentru a-i îndemna pe pasageri să lase în urmă aceste lucruri atunci când li se ordonă să iasă - dar, de multe ori, au avut prea puţin efect.

În 2016, o înregistrare video a arătat pasageri care blocau culoarele şi apucau genţile din compartimentele de deasupra capului în timp ce cabina unui avion a companiei Emirates se umplea de fum în Dubai.

În 2018, Royal Aeronautical Society din Marea Britanie a recomandat blocarea automată a compartimentelor de deasupra capului după o aterizare forţată, observând că pasagerii ignoră adesea instrucţiunile de siguranţă.

"Este în mod clar un beneficiu dacă nu-ţi cari bagajele", a declarat Steve Creamer, consultant în domeniul siguranţei aviaţiei şi fost director principal la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), după accidentul de marţi de la Tokyo. "Este remarcabil faptul că au reuşit să îi scoată pe toţi din avion. Asta spune multe despre echipajul de zbor şi despre disciplina oamenilor de la bord", a adăugat specialistul.

CE AU POVESTIT PASAGERII

Pasagerii din avionul Japan Airlines, care a aterizat pe aeroportul Haneda din Tokyo în jurul orei locale 17.47 venind de pe insula nordică Hokkaido, au povestit că au fost îngroziţi după ce au auzit zgomotul puternic al impactului iniţial. Imagini de pe reţelele sociale din interiorul cabinei au arătat cum pasagerii puteau vedea flăcările din exterior, în spatele avionului, prin hublourile cabinei, în timp ce acesta îşi continua drumul pe pistă imediat după coliziune.

Personalul care a organizat evacuarea a încercat să menţină calmul pasagerilor, dar i-a rugat pe cei care au ajuns la bagaje să îşi lase bunurile în urmă. Luminile s-au stins apoi, iar temperatura din interiorul cabinei a început să crească, au declarat supravieţuitorii. Pasagerii au fost ghidaţi prin întuneric şi prin fumul gros de către personalul de cabină, care ţinea lanterne.

????©️ 産経ニュース pic.twitter.com/q7cox9IwsZ — G.Sigonney (@GinieSigonney) January 2, 2024

Cabina avionului de pasageri a început să se umple rapid de fum, în timp ce unii pasageri neliniştiţi se deplasau pe coridor, iar alţii îşi ţineau copiii care ţipau.

"Vă rog să mă scoateţi de aici", a strigat o femeie într-o înregistrare video împărtăşită cu Reuters din interiorul avionului. "De ce nu deschideţi (uşile)?", a strigat un copil.

CALMUL, ESENŢIAL ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ

Însoţitorii de zbor păreau să îndemne oamenii să rămână calmi, spunând "vă rugăm să cooperaţi", potrivit videoclipului transmis Reuters.

"Fumul a început să umple avionul şi m-am gândit: Ar putea fi foarte rău", a povestit un pasager. "Un anunţ spunea că uşile din spate şi din mijloc nu puteau fi deschise. Aşa că toată lumea a debarcat prin faţă", a relatat el, citat de The Guardian.

"Am simţit o bubuitură ca şi cum am fi lovit ceva şi am făcut un salt în momentul în care am aterizat", a declarat un alt pasager al zborului Japan Airlines pentru agenţia de ştiri Kyodo. "Am văzut scântei în afara ferestrei şi cabina s-a umplut de miros şi fum", a continuat pasagerul.

Un altul a postat pe reţelele sociale: "Pentru prima dată în viaţa mea, am simţit că viaţa mea este în pericol. Stăteam pe scaunul 45H al A350 şi imediat după impactul uriaş, flăcările au izbucnit din ambele aripi. Doar trapa din faţă a putut fi deschisă şi, în timp ce cabina era plină de fum, am scăpat doar cu telefonul meu mobil în mână".

Anton Deibe, în vârstă de 17 ani, un pasager suedez, a declarat pentru ziarul Aftonbladet că "întreaga cabină s-a umplut de fum în câteva minute. Ne-am aruncat pe podea. Apoi s-au deschis uşile de urgenţă şi ne-am aruncat spre ele". Acesta a adăugat: "Fumul din cabină ustura ca naiba. A fost un iad. Habar nu aveam unde mergem, aşa că am fugit pe câmp. A fost un haos".

LA 10 MINUTE DE DEZASTRU

Yamake, care era aşezat aproape de partea din faţă, a declarat că, în ciuda faptului că unii pasageri erau foarte neliniştiţi, echipajul a desfăşurat rapid toboganele de evacuare şi oamenii au început să coboare în mod ordonat.

Compania aeriană a precizat că evacuarea a început aproape imediat după ce avionul s-a oprit şi că toţi pasagerii au fost duşi în siguranţă în mai puţin de 20 de minute.

Un pasager a declarat că la aproximativ 10 minute după ce au coborât, a avut loc o explozie în avion. "Nu pot spune decât că a fost un miracol, am fi putut muri dacă întârziam", a spus el. "Vreau să ştiu de ce s-a întâmplat acest lucru şi simt că nu mai vreau să mă îmbarc din nou într-un avion", a mărturisit el.

După ce avionul a fost golit de pasageri, pompierii veniţi cu 110 maşini de stingere a incendiilor s-au ocupat de flăcările din avion, care se înclinase pe bot după ce trenul de aterizare s-a prăbuşit. De asemenea, avionul era rupt în două, coada aeronavei fiind desprinsă de fuzelajul principal.

Incendiul a fost stins în jurul orei 20.30, la aproape trei ore de la impactul iniţial.

CAUZA INCIDENTULUI, INVESTIGATĂ

Autorităţile au declarat că investighează circumstanţele în spatele prăbuşirii, despre care experţii în aviaţie spun că sunt foarte neobişnuite.

Căpitanul primise permisiunea de a ateriza, dar probabil că nu a putut vedea avionul Dash-8 al Gărzii de Coastă, mai mic, construit de Bombardier, aflat sub el, au declarat directorii companiei aeriene la o conferinţă de presă organizată noaptea târziu.

Ministerul Teritoriului, Infrastructurii, Transporturilor şi Turismului şi Consiliul Naţional de Siguranţă a Transporturilor investighează motivul pentru care ambele avioane se aflau pe aceeaşi pistă. Hiroyuki Kobayashi, un expert în aviaţie şi fost pilot al Japan Airlines, a declarat pentru postul local de televiziune NHK că în centrul anchetei se vor afla comunicaţiile dintre controlorul traficului aerian şi avioane.

Zborul dintre oraşul Sapporo din nordul ţării şi aeroportul Haneda din Tokyo este cea mai aglomerată rută aeriană din Japonia şi unul dintre cele mai frecvente servicii din întreaga lume. Japan Airlines (JAL) operează 16 zboruri dus-întors pe zi.