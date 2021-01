VIDEO Dorian Popa dă cărțile pe față: 'Fac lejer 100.000 de euro pe lună'

Dorian Popa a relatat, în premieră, câți bani câștigă lunar din YouTube! Vedeta de la Antena 1, care ar și un daily vlog, a explicat că sumele pe care le câștigă doar din online sunt generate și de contractele de publicitate.

„Din vizualizări faci între 7 și 15.000 de dolari pe lună și dacă mai faci și publicitate bine gândită poți să te duci între 20 și 40.000 de euro pe lună, deci plus vizualizările, te duci undeva între 30 – 50.000 și dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sar de o sută lejer”, a declarat Dorian Popa, la Aleph News.

Vlogger-ul oferă şi un sfat pentru cei care „vor mai mult de la viaţă”: „Poate declanşa un trigger tuturor celor care-şi doresc mai mult de la viaţă. Eu am plecat din căminele ASE din Bucureşti. Pentru creditul de casă nu am fost eligibil (drepturile de autor nu sunt pe perioadă nederminată). Am luptat, am muncit, am strâns din dinţi şi am ajuns aici. Spor tuturor vizionarilor”, a scris, ulterior, Dorian Popa într-un comentariu pe profilul de Instagram al lui Dan Pavel, prezentator al emisiunii ŞTIU.

