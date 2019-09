VIDEO Elena Udrea și-a botezat fetița născută în Costa Rica: 'Îmi doresc ca toată viața ei să fie o prințesă'

Elena Udrea și-a botezat fetița, vineri, la Mănăstirea Cașin, din Capitală, în ziua când copila a împlinit vârsta de un an. Fostul ministru a declarat că nașii copilei sunt prieteni vechi, care nu sunt persoane publice și că la petrecere este invitat și Traian Băsescu.

Fostul ministru Elena Udrea a declarat, înainte de a intra în Mănăstirea Cașin, unde și-a creștinat fetița, pe Eva Maria, că este un moment important în viața ei, cel mai important după ce a născut.

„E cel mai important moment din viața mea după cel în care am născut-o fix acum un an, la ora 2 după-amiaza, ora României, de asta am și stat acasă, ca să așteptăm momentul când se deschid cerurile pentru ea și acum să sperăm că la slujbă totul va fi bine pentru ea, nu se va speria, pentru că e destul de mare, nu știu dacă acceptă să intre în cristelniță, o să vedem”, a spus Elena Udrea.

Udrea a afirmat că rochia fetiței și rochia pe care o poartă ea sunt create de un designer român, special pentru acest eveniment.

„Am vrut să fie o prințesă și îmi doresc ca toată viața ei să fie o prințesă, să fie sănătoasă, iubită și să iubească, să fie liniștită și să fie protejată de Dumnezeu”, a spus Udrea.

Întrebată dacă a sperat la acest moment în timp ce era în închisoare în Costa Rica, Elena Udrea a afirmat că a sperat tot timpul.

„Am sperat tot timpul și m-am rugat să se întâmple asta și când nu mai aveam nicio soluție, s-a întâmplat și am putut să vin. Am tot așteptat să o botezăm de atâta timp, dar dacă tot am stat nouă luni am zis să stăm 12 și să o botezăm de ziua ei. Probabil că așa a vrut Dumnezeu să o botezăm de ziua ei, astăzi îi rupem și turta”, a mai spus Elena Udrea.

Potrivit fostului ministru, după slujba de creștinare a micuței va urma o masă cu prietenii și familia.

În privința nașilor, Elena Udrea a spus că nu sunt persoane cunoscute, ci prieteni vechi.

Întrebată dacă fostul președinte Traian Băsescu este invitat la petrecerea ce va urma după botez, Elena Udrea a răspuns afirmativ.

De asemenea, întrebată dacă și-ar fi dorit ca Alina Bica să fie alături de ea, Udrea a răspuns: „Foarte mult, Alina Bica a văzut-o (pe fetiță – n.r.) înainte mea”.

Elena Udrea a născut în urmă cu un an, când era în Costa Rica, iar după numai câteva zile după naștere a fost închisă. Udrea a fost eliberată de Crăciun din închisoarea din Costa Rica, la fel ca și fosta şefă a DIICOT, Alina Bica. Cele două au fost puse în libertate după ce justiţia din România a anulat cererile de extrădare în cazul lor.