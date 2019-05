VIDEO - Eugen Teodorovici, reproșuri fără precedent pentru Corina Crețu: Când înființam ministerul fondurilor europene, ea căuta pe hartă unde este Bruxelles-ul

Ministrul interimar al fondurilor UE, Eugen Teodorovici, i-a trasmis miercuri, la Palatul Victoria, într-o conferință de presă, un mesaj dur comisarului european pe politică regională, Corina Crețu.

„Ii transmit un mesaj dnei comisar Corina Cretu, e poate primul astfel de mesaj pe care i-l transmit in calitate de ministru al fondurilor europene, interimar. Fara sa jignesc pe nimeni, in 2012 cand infiintam ministerul fondurilor europene sau si mai devreme cand lucram la preaderare, cred ca dna Corina Cretu inca mai cauta pe harta unde este localizat Bruxelles-ul. Azi i-am trimis un mesaj dnei comisar, voi fi maine la Bruxelles, as fi vrut sa am o discutie tehnica cu echipa domniei sale de la DG regio, in legatura cu Podul de peste Dunare, Laserul de la Magurele si din pacate nu se permite o astfel de discutie, poate e mult prea ocupata cu aceasta campanie electorala. Daca totusi mesajul ajunge la domnia sa poate totusi ne vedem maine la Bruxelles”, a spus Teodorovici.