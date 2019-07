VIDEO Explozie puternică la un mall din SUA - Numărul victimelor este de ordinul zecilor

O explozie de amploare într-o zonă comercială s-a soldat cu 21 de răniţi sâmbătă în statul american Florida, potrivit pompierilor care efectuează în continuare căutări în clădirile cu ferestrele distruse şi cu acoperişurile parţial afectate de deflagraţie, relatează AFP potrivit Agerpres.

Doi dintre răniţi sunt în stare gravă, a declarat Joel Gordon, adjunctul şefului pompierilor din oraşul Plantation, aflat la aproape 50 km de Miami, în sudul Floridei.

Totuşi viaţa celor doi răniţi grav nu este în pericol, a precizat Jessica Ryan, o responsabilă a poliţiei din Plantation. O sală de fitness a fost în mod special afectată. La momentul exploziei existau oameni în interior, a precizat responsabilul pompierilor.



"În acest stadiu pot spune că nimeni nu şi-a pierdut viaţa", a subliniat el, explicând că pompierii sunt uşuraţi datorită acestui lucru. "Ar fi putut fi mult mai rău", a adăugat el. El a refuzat să confirme în acest stadiu dacă o scăpare de gaz a fost la originea exploziei. Pompierii au anunţat anterior o "explozie provocată de gaz" într-o postare pe Twitter.



"Am constatat scurgeri de gaz când am ajuns (...) dar nu pot confirma dacă aceasta este cauza sau nu", a declarat Gordon. "Am avut o explozie în centrul în care se afla sala de gimnastică", a precizat el.



Într-o filmare aeriană se poate vedea cum acoperişul unei clădiri mari este parţial distrus şi geamurile sparte. Parcarea era acoperită de resturi şi moloz.

Pompierii efectuau în continuare căutări la începutul după-amiezii, după ce zona a fost izolată de poliţie. "Credem că am găsit pe toată lumea", după semnalmentele iniţiale ale persoanelor dispărute, dar căutările continuă, a precizat Gordon.