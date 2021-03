VIDEO Florin Cîțu a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor: 'E primul buget care trece prin Parlamentul României fără niciun amendament'

Florin Cîțu a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor, după ce Parlamentul a votat bugetul pe 2021, cu o întârziere de câteva luni. Premierul s-a lăudat că are primul buget din istoria democrată a țării în care nu a trecut niciun amendament și vede asta ca pe o victorie.

Cîțu i-a atacat pe predecesorii săi, fără a da nume, și i-a acuzat că nu au vrut să facă reformă, iar el a fost obligat să o facă prin bugetul în care profesorii nu își mai primesc salariile așa cum scrie în lege, majorare pensiilor a fost anulată, la fel și alocațiile copiilor, și s-a decis înghețarea salariilor și eliminarea voucherelor de vacanță.

”Le mulțumesc colegilor din Parlament din coaliția de centru dreapta PNL-USR-PLUS-UDMR, colegilor de la minorități pentru că au votat acest buget. Este un buget bun, un buget echilibrat, un buget cu care începem reconstrucţia României şi nu poţi să faci acest lucru decât prin reformă şi investiţii. De aceea am spus de la început care sunt cele două lucruri pe care am axat acest buget - investiţii record, jumătate din fonduri europene şi reformă, pe care mulţi politicieni au tot aruncat-o în spaţiul public, dar cam toţi au fugit de ea şi este momentul să o facem, iar acest buget forţează reforma. Eu am spus că doar dacă nu vrem să o facem singuri o vom face prin buget.

Au fost câteva zile importante și cred că este și o premieră fiind primul buget care trece prin Parlamentul României fără niciun amendament. Asta arată foarte clar că suntem o coaliție, unită, puternică, pregătită să reziste toți cei 4 ani pentru că avem mult de lucru.”, a spus Florin Cîțu.

