VIDEO Florin Cîţu are încredere că USR PLUS va fi de acord cu programul Anghel Saligny: 'Nu va veni niciodată împotriva dezvoltării României'

Premierul Florin Cîţu a afirmat, joi seară, cu privire la aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny" că niciunul dintre colegii de la USR PLUS nu se va pronunţa vreodată împotriva dezvoltării României.

Întrebat la TVR 1 dacă a ajuns la o înţelegere cu USR PLUS cu privire la programul "Anghel Saligny", Florin Cîţu a răspuns: "Această coaliţie vine după câţiva ani de zile de campanie electorală în care ne băteam pentru acelaşi electorat. Îi cunosc pe colegii de la USR. Niciunul dintre ei nu va veni niciodată împotriva dezvoltării României. Toţi îşi doresc dezvoltarea României. I-am văzut în negocierile pentru PNRR cu tot felul de programe sociale, ca să ajute comunităţile locale. Şi bani care au de la buget gratis. Doresc să facă tot felul de sisteme sociale ca să îi ajute pe cei nevoiaşi".

El a susţinut că a fost de acord, la ultima şedinţă a Coaliţiei de guvernare, cu toate criteriile propuse de preşedintele Senatului, Anca Dragu.

"Am fost de acord la şedinţa coaliţiei precedentă cu toate criteriile propuse de fostul ministru al Finanţelor, Anca Dragu, preşedintele Senatului, şi cred că este autoritatea în USR PLUS care poate să pună criterii şi am fost de acord cu toate acele criterii pe care le-a propus doamna Anca Dragu. Din punctul meu de vedere, nu ar mai trebui să mai existe niciun fel de divergenţe şi ar trebui să aprobăm 'Anghel Saligny' săptămâna viitoare", a spus premierul.

