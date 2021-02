VIDEO - Florin Cîțu: Pe ce s-au dus vreo 60 de miliarde de euro în cercetare?

Premierul Florin Cîțu a declarat vineri, la Guvern, că ar vrea să știe cum s-au cheltuit „vreo 60 de miliarde de euro în 10 ani” în domeniul cercetării.

„Alocam resurse suplimentare in educatie. Discutiile pe care le am cu toate sectoarele, nu doar cu acest sector (cercetarea, n.red.), sunt foarte simple, eu sunt gata sa aloc resurse mai multe dar sa le legam de rezultate si as vrea in fiecare sector sa facem si o analiza calitativa si apoi vom aloca mai multe resurse. S-au alocat catre acest sector in 10 ani vreo 60 de miliarde de euro si as vrea sa vad si eu pe ce s-au dus acesti bani si daca se vad si daca romanii simt ca acesti bani s-au dus in acest sector”, a declarat Florin Cîțu.

