VIDEO FOTO - Armata israliană lovește o clădire adiacentă spitalului Al-Quds din Gaza

IDF a declarat că a localizat "terorişti" Hamas în clădirea adiacentă spitalului şi a efectuat un atac aerian împotriva lor.

"Atacul a dus la explozii secundare semnificative care indică prezenţa unui depozit de arme Hamas într-o zonă civilă", se arată într-o declaraţie a armatei israeliene.

Anterior, Societatea Semilunii Roşii Palestiniene acuzase armata israeliană că a efectuat luni seară lovituri aeriene în apropierea spitalului. "(Israelul) a vizat vecinătatea spitalului Al-Quds din Fâşia Gaza cu două rachete, la aproximativ 50 de metri de poarta spitalului", a declarat organizaţia.

Armata israeliană a spus în declaraţii anterioare că a cerut civililor din oraşul Gaza să se mute, pentru siguranţă, la sud de Wadi Gaza, un curs de apă care taie în două centrul enclavei.

Explozii de mari dimensiuni au zguduit duminică, de asemenea, vecinătatea spitalului Al-Quds, provocând victime, potrivit Semilunii Roşii palestinene.

Peste 60% din spitalele şi centrele medicale din Gaza sunt în prezent scoase din funcţiune, potrivit unei declaraţii de luni a ministrului sănătăţii din cadrul Autorităţii Palestiniene, Mai Al-Kaila. Acesta a precizat că 16 din cele 35 de spitale din Fâşie, precum şi 51 din cele 72 de centre medicale nu mai sunt operaţionale din cauza lipsei de combustibil şi a aprovizionării cu medicamente, precum şi din cauza bombardamentelor israeliene.

Palestinienii au avertizat cu privire la repercusiunile lipsei de combustibil în spitalul Al-Quds, despre care spun că adăposteşte 14.000 de persoane strămutate. "Rezervele de combustibil ale spitalului se vor epuiza în 48 de ore, iar echipamentele care salvează vieţi, incubatoarele neonatale şi unităţile de terapie intensivă vor înceta să mai funcţioneze", a declarat luni Semiluna Roşie palestiniană.

