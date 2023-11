VIDEO FOTO - Ciolacu a luat prânzul cu cancelarul Germaniei: Am vorbit despre aderarea României la Schengen

Premierul Marcel Ciolacu a avut sâmbătă, în Spania, o întâlnire cu Olaf Scholz, cancelarul federal al Germaniei, cei doi discutând inclusiv despre aderarea României la Schengen.

''Un prânz social-democrat între doi prieteni, cu aceleaşi gânduri pentru Europa! Am vorbit cu Olaf Scholz despre provocările economice, sociale şi geopolitice cu care se confruntă întreaga Europă, despre dinamizarea relaţiei noastre bilaterale şi despre aderarea României la spaţiul Schengen. I-am mulţumit pentru sprijinul constant al Germaniei în dorinţa noastră legitimă de a fi parte a acestui spaţiu! A friend in need, is a friend indeed!'', a scris Ciolacu, sâmbătă, pe Facebook.

Marcel Ciolacu se află de vineri la Malaga, în Spania, pentru a participa la Congresul Socialiştilor Europeni.

Premierul român a anunţat vineri seara că liderii social-democraţi din toată Europa au aprobat o rezoluţie în care este menţionat sprijinul pentru aderarea imediată a României la Spaţiul Schengen.

"Familia social-democraţilor europeni a fost cea mai fermă şi puternică susţinătoare a României la nivel european. Mi-aş fi dorit ca toate celelalte familii politice să sprijine la fel România, însă, din păcate, actualul Guvern din Olanda şi cel de dreapta din Austria au blocat aderarea ţării noastre la Spaţiul Schengen. Nu este prea târziu să îşi schimbe opinia şi voi face tot ce îmi va sta în putinţă pentru a-i convinge de dreptul României de a fi în zona de liberă circulaţie", a scris preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, pe pagina sa de Facebook.