VIDEO/FOTO Hagi: România suntem toţi, fiecare poate înălţa drapelul cât mai sus

Fostul căpitan şi selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia zilei de 1 Decembrie în care afirmă că "România suntem toţi şi fiecare dintre noi poate înălţa drapelul cât mai sus" în domeniul în care activează, potrivit Agerpres.





"România suntem toţi şi fiecare dintre noi poate face ceva pentru a înălţa drapelul cât mai sus pe culmile succesului, indiferent de domeniu. La mulţi ani, români! La mulţi ani, România!", a scris Gheorghe Hagi pe pagina personală de Facebook.



Colegul său din "Generaţia de Aur", Gheorghe Popescu, în prezent preşedintele clubului Farul Constanţa, a afirmat că este mândru de faptul că purtat de 115 ori tricoul primei reprezentative a României.

"Pentru mine, România este ţara în care am crescut şi care ne-a format ca jucători şi ca oameni. Ţara pentru a cărei echipă naţională am fost mândru să port tricoul tricolor în 115 meciuri şi la 5 turnee finale de Campionat Mondial şi European. Deşi eu şi colegii mei am jucat la echipe mari ale fotbalului european şi am câştigat cupe continentale, am spus că echipa naţională a fost vitrina de lux a carierelor noastre. Simţeam o emoţie şi o motivare teribile când zeci de mii de oameni scandau 'Rooo-mâ-niiii-aaa'. Totodată, am fost mândru să coordonez din partea Guvernului operaţiunile EURO 2020, gândindu-mă că o fac pentru ţara mea. La Mulţi Ani, România", a scris Popescu pe pagina persoană de Facebook.



Clubul Universitatea Craiova a transmis urări românilor prin intermediul unui clip postat pe YouTube.



În cadrul acestuia, preşedintele Marcel Popescu, antrenorul Laurenţiu Reghecampf şi jucătorii David Lazar, Andrei Ivan, Valerică Găman, Ştefan Baiaram, Dan Nistor, brazilianul Gustavo şi Mihai Căpăţînă, îmbrăcaţi în ii tradiţionale, au transmis în comun următorul mesaj: "În această zi de sărbătoare naţională şi de imensă bucurie, când inimile noastre, ale tuturor românilor, bat la unison, vouă, celor care gândiţi şi simţiţi româneşte, celor în ale căror piepturi bate o inimă 'tricoloră', celor care vă mândriţi că sunteţi urmaşii lui Mihai Viteazu, Brâncuşi sau Păunescu, celor care iubiţi limba română, o comoară în adâncuri înfundată, celor care duceţi cu mândrie peste hotare cuvintele emblematice 'Oltenia, eterna Terra Nova', vouă vă urăm La Mulţi Ani! La Mulţi Ani, România, aici este ţara în care mă simt ca acasă. Duce vântul din Craiova o iubire alb-albastră prin toată România. La Mulţi Ani, România, La Mulţi Ani, dragi români".



Gruparea FCSB a publicat la rândul ei pe contul oficial de YouTube mesaje ale unor foşti jucători de-ai săi.



"Vreau să urez poporului român La Mulţi Ani. Aţi rămas în inima mea. Hai, roş-albaştrii! La Mulţi Ani, România", a afirmat italianul Federico Piovaccari, urmat de australianul de origine macedoneană Daniel Georgievski: "Le urez tuturor românilor şi fanilor FCSB o zi naţională fericită. Am avut norocul să sărbătoresc cu voi, atunci când eram acolo, este o zi superbă, bucuraţi-vă de ea şi sărbătoriţi. Voi bea şi eu pentru voi un pahar, aici, în Australia. La Mulţi Ani!". De asemenea, portughezul Filipe Teixeira a transmis urările sale: "Salut, dragii mei! La Mulţi Ani, tuturor românilor şi celor roş-albaştri! Vă pup, aveţi grijă de voi".