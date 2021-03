VIDEO - Gang-bang în sediul Parlamentului din Australia: oficialii făceau sex cu prostituatele chiar într-o sală de rugăciune

Difuzarea unor înregistrări video în care angajaţi ai Guvernului conservator australian fac sex n Parlament, între care unul se masturbează pe biroul unei deputate, a fragilizat şi mai mult, marţi, Executivul, tot mai acuzat de un sexism al claseipolitice, relatează AFP, informează News.ro.

Premierul conservator Scott Morrison, a cărui poziţie este deja zdruncinată de felul în care a gestionat mai multe scandaluri, inclusiv unul în care o angajată îl acuză pe un fost coleg de viol, a denunţat nişte comportamente ”scandaloase”.

Înregistrări video şi fotografii par că au fost postate pe un grup de discuţii între angajaţi ai Guvernului conservator, după care au fost dezvăluite de către un avertizor de integritate.

Ele au fost publicate luni seara de ziarul The Australian şi postul Channel 10.

Citește și: VIDEO - Simona Halep a fost huiduită de fanii de la meci, după o declarație care nu i-a mulțumit

Ele au provocat un val de condamnări, în contextul unei serii de scandaluri care au pus într-o lumină defavorabilă cultura politică australiană şi au antrenat manifestaţii în întreaga ţară.

Avertizorul de integritate, identificat sub prenumele ”Tom”, declară celor două insituţii media că angajaţi ai Guvernului şi deputaţi au întreţinut uneori relaţii sexuale întro sală de rugăciune a Parlamentului şi că prostituate au fost aduse în clădire ”pentru plăcerea deputaţilor din coaliţie”.

El declară că angajaţi îşi trimiteau poze cu caracter pornografic în care apar şi că el însuşi a primit atât de multe încât a ”devenit imun”.

El dezvăluie o ”cultură a unor bărbaţi care cred că pot să facă ceea ce vor”. El apreciază că aceşti angajaţi probabil că nu au încălcat nicio lege, însă că ”moral, sunt terminaţi”.

Citește și: INEDIT Confesiunile unui călugăr în timpul pandemiei: Mi-e frică de o viitoare ‘castă a talibanilor’ ortodocși!

Un consilier a fost concediat, iar Guvernulu s-a angjat să facă mai mult.

Ministrul însărcinat cu Femeile, Marise Payne, care este totodată ministrul de Externe, a declarat presei că aceste dezvăluiri sunt ”mai mult decât consternante” şi că ele consolidează necesitatea unei anchete care a fost ordinată de către Guvern cu privire la cultura locului de muncă în Parlament.

Senatoarea Lidia Thorpe, din cadrul Partidului Verde, a anunţat marţi că a fost victima - în patru rânduri - a unor hărţuiri sexuale de când a preluat funcţia, în urmă cu şase luni.

Ea declară publicaţiei Canberra Times că aceste fapte includ declaraţii ”sugestive” sau contacte în pofida voinţei sale.

”Bărbaţii sunt cei care ne scriu legile, bărbaţi care ar trebui să ştie”, declară ea. ”Asta mă îmbolnăveşte”.

Numeroase voci denunţă de mult timp cultura sexistă a clasei politice australiene.

La jumătatea lui martie, zeci de mii de persoane au participat la o campanie de manifestaţii, intitulată "#March4Justice" (Marş pentru justiţie), la care au denunţat violenţe sexuale şi au cerut egalitate între sexe.

Citește și: VIDEO - Simona Halep a fost huiduită de fanii de la meci, după o declarație care nu i-a mulțumit

Ministrul Industriei Karen Andrews declară că ”s-a săturat total” de sexism. ”Conştiinţa (sa) nu-i mai permite să tacă”, declară ea.

Ea a declarat presei, la Canberra, că Partidul Liberal, aflat la putere, din care face parte, este necesar să ia în calcul cote în posturile alese.

Două scandaluri răsunătoare implicând miniştri au afectat în ultima perioadă Guvernul de centru-dreapta.

Mai întîi, o fostă angajată a Guvernului, Brittany Higgins, a acuzat luna trecută că a fost violată, în 2019, de către un coleg, în biroul din Parlament al lui Linda Reynolds, care era la acea vreme ministrul Industriei şi Apărării.

Devenită ministru al Apărării, Linda Reynolds este critiată de mult timp din cauza felului în care cabinetul său a tratat la vremea respectivă acuzaţiile tinerei.

La începutul lui martie, ”attorney general" Christian Porter - principalul consilier jurideic al Guvernului - a dezminţit puternic faptul că a violat, în 1988, o adolescentă în vârstă de 16 ani, împreună cu care studia. Ea a murit anul trecut.

El a dat în judecată cu privire la defăimare postul public ABC, primul care a dezvăluit aceste acuzaţii.

Citește și: RAPORT despre Wuhan făcut de Departametul de Stat al SUA: 'Un accident de laborator ar putea semăna cu un focar natural'

Opoziţia laburistă, care are un sistem de cote, nu este ocolită de acuzaţii de sexism şi hărţuire, compilate pe un grup, pe Facebook, dedicat acestui subiect.

The Prime Minister has sacked a Coalition staffer after graphic images of sex acts inside Parliament House were leaked.



More on this story: https://t.co/NU5CAvGujp pic.twitter.com/W9GqVRwBqF