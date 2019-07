VIDEO Imagini istorice, la 30 de grade: Un strat de grindină de până la doi metri a acoperit orașul Guadalajara

Un strat de gheaţă a acoperit duminică oraşul mexican Guadalajara şi împrejurimile acestuia, după căderi abundente de grindină care i-au surprins pe rezidenţi şi au avariat locuinţe, magazine şi vehicule, informează AFP potrivit Agerpres

"Scene pe care nu le-am văzut niciodată în trecut, cel puţin nu în Guadalajara. Priviţi această grindină care seamănă cu o cădere de zăpadă (...) S-ar zice că a nins. Este incredibil", a declarat guvernatorul statului mexican Jalisco, Enrique Alfaro.În această regiune din nordul Mexicului, în zilele precedente au fost înregistrate temperaturi de 31 de grade Celsius.

Deşi grindina nu este neobişnuită în această perioadă a anului, fenomenul de duminică a avut o intensitate nemaivăzută, generând un strat de gheaţă ce a atins în unele locuri o grosime de până la doi metri.



Pe străzi, copiii s-au bucurat de gheaţă, cu care s-au jucat şi s-au răcorit, în timp ce angajaţii de la Protecţia Civilă şi detaşamente de militari au depus eforturi pentru a degaja străzile şi a fluidiza traficul.



Două persoane au fost victimele unui "început de hipotermie", a indicat Protecţia Civilă într-un comunicat.



Fenomenul se explică prin instabilitatea atmosferică - temperaturile au crescut mult la nivelul solului, în timp ce o umiditate consistentă s-a acumulat în aer -, a precizat pentru AFP un meteorolog de la Universitatea Guadalajara, Hector Magana. Pentru a avea astfel de precipitaţii, "era nevoie de un nor de furtună foarte violent", a adăugat specialistul mexican.



Municipalităţile din Guadalajara şi Tlaquepaque au raportat 200 de case şi magazine avariate şi cel puţin 50 de vehicule luate de un torent format de acumulările de gheaţă. Multe autovehicule au fost ridicate de şuvoaiele de gheaţă unele deasupra altora, în timp ce alte automobile au fost complet acoperite de gheaţă

