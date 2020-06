VIDEO - În ziua ședinței PNL fără măști, Ludovic Orban acuză 'lideri politici iresponsabili' care îndeamnă la nerespectarea regulilor

Într-o filmare difuzată de presa locală apar duminică zeci de liberali, în frunte cu un ministru, care nu poartă măști de protecție la o ședință de partid într-un spațiu închis așa cum obligă legea. Premierul Ludovic Orban (PNL) a declarat duminică seară că există în societate o „atitudine de neglijare” a pericolului COVID-19 și că această atitudine de relaxare a populației a fost „în mare parte generată de luări de poziții din partea unor lideri politici iresponsabili”.

„Nu a trecut primul val. Inca nu e vorba de un val doi. Ca sa vina un val doi trebuie sa treaca primul val. Primul val nu a trecut. Iar ce se intampla in Romania este, intr-o anumita masura, firesc, totusi romanii au fost supusi la masuri de restrictii care sunt foarte greu de acceptat. Desi noi am avut un plan gradual de relaxare, exista o relaxare si o atitudine de neglijare a pericolului. Acesta atitudine a fost in mare parte generata si de foarte multe luari de pozitii din pacate din partea unor lideri politici iresponsabili care au indemnat oamenii sa nu respecte regulile, au bagatelizat in discursurile publice pericolul si i-au indemnat pe foarte multi romani sa nu perceapa pericolul”, a zis Ludovic Orban.

