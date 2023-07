VIDEO - Între Ciucă și Ciolacu, Iohannis a dictat PSD și PNL strategia anului viitor

Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la inaugurarea podului suspendat peste Dunăre de la Brăila, cel mai mare pod suspendat construit vreodată în România, că partidele politice trebuie să colaboreze pentru „reforme” și „dezvoltare economică” indiferent de preferințele electorale de anul viitor.

Klaus Iohannis a sosit extrem de zâmbitor la inaugurarea podului, fiind însoțit de liberalii Nicolae Ciucă (liderul Senatului) și Lucian Bode (SG PNL), dar și de social-democrații Marcel Ciolacu (premier), Sorin Grindeanu (ministrul Transporturilor), Mihai Tudose (europarlamentar).

Șeful statului a stat alături de celelalte oficialități sub un cort amenajat pentru aceștia astfel încât să nu îi bată soarele. Iohannis a stat pe scaun avându-i pe Ciucă în dreapta lui și pe Ciolacu în stânga lui.

„Este cea mai ampla constructie ridicata in Romania in ultimele trei decenii, este al treila pod ca marime din Europa. Ii felicit pe toti cei implicati in acest proiect, pentru eforturile depuse si pentru rezultatul obtinut, avem o noua dovada cat se poate de puternica a faptului ca si in Romania daca exista vointa si seriozitate se pot duce la capat proiecte majore de infrastructura”, a spus șeful statului, în debutul alocuțiunii sale.

„Constructia aceasta este cu certitudine una din cele mai ambitioase initiative de modernizare a infrastructurii de transport din Romania, realizata cu fonduri europene, expertiza tehnica si tehnologie de ultima generatie”, a continuat seful statului.

Klaus Iohannis le-a transmis apoi liderilor PSD si PNL care este direcția pentru anul viitor:

„Indiferent de pozitionarile politice, de dezbaterile si obiectivele pe care partidele si le propun pentru anul electoral care urmeaza, interesele Romaniei in materie de reforme si dezvoltare economica trebuie sa primeze”.