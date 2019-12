VIDEO Iubita lui Dragnea cere 2,1 milioane de dolari pentru un bebeluș: Și eu am avut în copilărie o problemă rară / După ce mă jigniți, ajutați-l pe Robert

Irina Tănase, iubita fostului lider PSD Liviu Dragnea, s-a filmat pe contul de Instagram și a transmis un mesaj umanitar de strângere de fonduri pentru un bebeluș român care suferă de o boală genetică și care are nevoie de peste două milioane de dolari pentru vaccinul care îi salvează viața. Irina Tănase spune că și ea a avut în copilărie o boală genetică, că nu-l cunoaște personal pe Robert și a aflat de cazul lui de pe retelele de socializare și că își asumă „orice rautati pe care ati dori sa mi le spuneti, sau orice jigniri pe care poate ati dori sa mi le adresati”.

„Am ales sa vorbesc despre cazul lui Robert, de care am aflat ieri. Robert are o problema de sanatate foarte grava, genetica, care afecteaza foarte multi bebelusi, si exista tratament, costa 2,1 milioane de dolari, o suma îngrozitor de mare pentru orice părinte. Eu am avut în copilărie o problemă de sănătate rară, de natură genetică și pot înțelege într-o oarecare măsură disperarea părinților. Salvarea lui Robert poate însemna renunțarea la o cafea pe care ne-o luăm în drum spre muncă, în fiecare zi”, spune Irina Tănase.

„Mi-am asumat orice rautati pe care ati dori sa mi le spuneti, sau orice jigniri pe care poate ati dori sa mi le adresati in urma acestei expuneri pe care o aleg astazi dar consider ca dupa ce ma jigniti pe mine, il ajutati pe Robert, eu sunt multumita. Pe mine nu ma afecteaza atat de tare, dar pentru el are o importanta foarte mare”, mai spune iubita lui Dragnea.