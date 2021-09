VIDEO - Kelemen Hunor, lecție de discurs politic la Congresul PNL: a pus degetul pe marile probleme ale României

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a rostit un discurs la Congresul PNL și a preferat să facă un apel la responsabilitate din partea tuturor politicienilor. Liderul UDMR arată că avem probleme grave cu facturile la utilități, cu pandemia, cu natalitatea sau migrația, tocmai de aceea a cerut renunțarea la orgolii și refacerea coaliției de guvernare pentru a rezolva problemele acute ale țării.

”Împreună cu PNL suntem în marea familie PPE, suntem parteneri de guvernare. Am învățat că într-o coaliție este nevoie de răbdare, este nevoie de discuții, de compromis. Îmi doresc să nu renunțăm la parteneriat, să nu renunțăm la guvernare, să trecem peste orgoliile personale.

În campania electorală am promis, după 13 ani de instabilitate politică, iar nivelul de așteptare este uriaș. Noi am vorbit direct și clar: am spus că dacă va exista posibilitatea unei coaliții de centru-dreapta, ne vom așeza la masă și vom discuta. Astăzi vă alegeți președintele, este o zi importantă, dar va trece repede și

M-am uitat pe câteva cifre și sunt alarmante: sunt 4,5 milioane de consumatori care plătesc 50 de lei pentru un bec și un frigider. Mai sunt 3 milioane de consumatori care plătesc peste 100 de lei. Avem o cifră îngrijorătoare: mai bine de 50% dintre gospodăriile din România vor plăti peste 50% din venitul gospodăriei pentru plata utilităților.

A doua problemă extrem de urgentă: pandemia. Avem nevoie de medicamente, de și mai mulți bani și mai ales de o campanie extrem de serioasă pentru a accelera vaccinarea.

Acestea sunt probleme extrem de presante, extrem de grave, pe care trebuie să le rezolvăm.

Kelemen Hunor a atras atenția asupra faptului că natalitatea în România este la pământ, iar faptul că românii emigrează masiv ne face ca în fiecare an să pierdem ”un oraș de 116.000 de locuitori”.

„În 1967, și am ales acest an pentru că m-am născut în 1967, s-au născut în România 528.000 de copii. În 1990, la 23 de ani de la prima generație de decreței, s-au născut 314.746 de copii, în 2020 178.609 copii s-au născut și în același an în România au înregistrate aproape 300.000 de decese. În 2019, 4 milioane de cetățeni care s-au născut în România au trăit și trăiesc în mod constant în afara României. Acest lucru înseamnă că noi în fiecare an din ultimii 30 de ani am pierdut câte un oraș de câte 116.000 de locutori”, a spus Kelemen Hunor

În final, liderul UDMR a făcut un apel la refacerea coaliției de guvernare pentru că sunt probleme grave de rezolvat.

”Avem o responsabilitate comună, o responsabilitate uriașă. Trebuie să refacem coaliția începând de săptămâna viitoare. Nu putem pierde luni sau ani pentru certuri între noi. Trebuie să refacem coaliția de guvernare și aștept să ne revedem în ședințele de Guvern, în camerele reunite ale Parlamentului”, a mai spus liderul UDMR.