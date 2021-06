VIDEO - Klaus Iohannis trage linie după summit-ul NATO: 'Securitatea românilor este mai bine asigurată'

Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la finalul summit-ului NATO desfășurat la Bruxelles, c

„In interventia mea din timpul summitului si in contactele cu omologii mei am spus ca Romania a activat constant ca aliat responsabil si activ, implicat in toate eforturile de aparare a securitatii spatiului euroatlantic. Am atins pragul de 2% din PIB pentru aparare si vom continua sa investim in mod consistent in aparare. Am aratat ca Romania a fost si va ramane un aliat de incredere care intelege ca succesul aliantei depinde de modul in care fiecare isi indeplineste obligatiile care ii revin. La finalul summit-ului pot spune cu certitudine ca securitatea Romaniei si a cetatenilor ei este mai bine asigurata”, a declarat seful statului.