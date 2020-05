VIDEO Ludovic Orban anunță că România poate accesa între 3 și 5 miliarde de euro: Ajutoare pentru românii care nu lucrează

Ludovic Orban a anunțat, miercuri seara, la Palatul Victoria, că România este sigură că va primi bani europeni pentru a face față crizei generate de pandemia de coronavirus. Pentru a pune mâna pe o sumă cuprinsă între 3 și 5 miliarde de euro, România trebuie să ofere garanții de 400 de milioane de euro.

Premierul a precizat că Guvernul va sprijini angajatorii care oferă locuri de muncă pentru cei care se află în șomaj sau pentru românii reveniți din străinătate.

Citește și: Avertisment dur fără precedent al lui Raed Arafat: Este posibil să ajungem într-o situaţie mult mai gravă decât cea prin care am trecut

”Consiliul Uniunii Europene a probat un regulament care va pune în practică programul SURE. E un program prin care UE ajută statele membre pentru a finanța măsurile active de ocupare a forței de muncă. România are garanția că va beneficia de finanțare de la UE pentru a pune în practică măsurile gândite de guvern. Prin intermediul programului SURE țările pot accesa sume de bani prin oferirea de garanții. România trebuie să ofere o garanție de până la 400 de milioane de euro și va beneficia de o sumă cuprinsă între 3 și 5 miliarde de euro.

Pentru acele domenii în care se vor menţine restricţiile, după data de 1 iunie, vom continua plata şomajului tehnic. Pentru toate domeniile care îşi vor relua activitatea ca urmare a relaxării restricţiilor, şomajul tehnic va fi înlocuit de o măsură activă de susţinere a reluării activităţii de către angajaţi, prin alocarea unui procent din salariul brut al angajatului, de până la 41,5%, pentru fiecare angajat care îşi reia activitatea în cadrul companiei în care a lucrat. Mulți români și-au pierdut locurile de muncă sau au fost în șomaj tehnic, mulți s-au întors în țară din țările în care își desfășurau activitatea. Există 600.000 de români care se aflau în șomaj tehnic, 700.000 care vor căuta locuri de muncă și între 300-350.000 de români care s-au întors în țară și vor căuta de muncă.

Citește și: Amendă pentru Klaus Iohannis! Motivul pentru care a fost sancționat președintele

Vom folosi mai multe măsuri active:

- vom acorda un procent de până la 30% din salariul brut companiilor care vor angaja oameni aflați în căutarea unui loc de muncă, pe o perioadă de cel puțin 3 luni de zile

- categoriile care se angajează mai greu, cum sunt tinerii absolvenți sau persoanele aflate aproape de pensionare, vom dezvolta instrumente de angajare a lor mult mai generoase, vom susține o parte din salariul brut o perioadă mai lungă. Măsurile vor fi luate cu anumite condiții firești, cum ar fi ca după încetarea plății de Guvern, compania să mențină angajații. Și pentru zilieri există o nevoie reală, pentru fermierii români, vom adopta un act normativ de susține a zilierilor. ”, a declarat Ludovic Orban.

Citește și: Atenție! Cine nu e obligat să poarte mască la intrarea în supermarket sau în spațiile închise .