VIDEO Ludovic Orban uimește: 'De ce să depună moțiune de cenzură? O moțiune de cenzură nu poate fi explicată în fața oamenilor'

Ludovic Orban a fost dat jos, pentru prima dată în istoria României, cu un număr record de voturi primit la o moțiune de cenzură, 261 pentru, la începutul lui februarie. Situația s-ar putea repeta la mijlocul lui iulie, crede PSD, care a anunțat, prin liderul său interimar, Marcel Ciolacu, că va depune încă o moțiune de cenzură. Dacă va trece, Orban va intra cu încă un record în istorie: ar fi primul premier cu două moțiuni de cenzură picate.

”De ce să depună moțiune de cenzură? Pentru că am muncit și am făcut tot ce am putut? O moțiune de cenzură nu poate fi explicată în fața oamenilor. Oamenii judecă, ar fi un alt act iresponsabil.”, a explicat Ludovic Orban.

