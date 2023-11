VIDEO Lupte de stradă la Londra: poliţia s-a încăierat cu protestatari în apropierea unui miting pro-palestinian

Marşul pro-palestinian a atras contra-protestatari din partea unor grupuri de dreapta, cu ocazia Zilei Armistiţiului, când este marcat sfârşitul Primului Război Mondial şi care implică comemorări ale britanicilor căzuţi în lupte.

"Marşul naţional pentru Palestina" este cel mai recent dintr-o serie de manifestări de susţinere a palestinienilor şi de apel la încetarea bombardamentelor Israelului asupra Fâşiei Gaza. Miniştrii ceruseră anularea acestui eveniment, deoarece cade de Ziua Armistiţiului.

Poliţia a declarat că grupurile de extremă-dreapta care se opun marşului au fost prezente în centrul Londrei în "număr semnificativ", ceea ce a dus la încăierări cu forţele de ordine în apropierea memorialului de război Cenotaf, în zona Palatul Parlamentului şi în apropiere de Westminster.

Agenţi în echipament antirevoltă au încercat să îi reţină pe protestatarii de extremă-dreapta, unii dintre ei aruncând în ei cu sticle, iar maşinile de poliţie au răsunat în tot oraşul pentru a răspunde la reclamaţii privind tensiunile de pe străzi.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, şi prim-ministrul Scoţiei, Humza Yousaf, au acuzat-o pe ministrul de interne Suella Braverman că a încurajat extrema dreaptă, după ce aceasta a acuzat poliţia la începutul săptămânii că a favorizat "mulţimile pro-palestiniene".

"Scenele de dezordine la care am asistat din partea extremei drepte la Cenotaf sunt un rezultat direct al cuvintelor ministrului de interne", a acuzat Khan pe reţelele sociale.

Poliţia a declarat că mitingul pro-palestinian a avut o participare "foarte mare" şi că nu au existat incidente legate de acesta până în prezent. Poliţiştii au dat asigurări că nu vor permite ca cele două grupuri să se întâlnească. "Vom folosi toate puterile şi tacticile pe care le avem la dispoziţie pentru a împiedica acest lucru să se întâmple", a declarat poliţia londoneză.

Ben Jamal, unul dintre organizatorii de la Campania de Solidaritate cu Palestina (PSC), a declarat pentru Reuters că până la un milion de persoane s-ar putea alătura mitingului. El a spus că demonstraţia va fi paşnică, dar a recunoscut "situaţia tensionată de astăzi".

În timp ce se adunau la punctul de plecare, protestatarii pro-palestinieni au putut fi auziţi strigând "De la râu până la mare, Palestina va fi liberă", un slogan care este considerat de mulţi evrei ca fiind antisemit şi un apel la eradicarea Israelului. Alţii purtau bannere pe care scria "Palestina liberă", "Opriţi masacrul" şi "Nu mai bombardaţi Gaza".

Poliţia a anunţat că aproape 2.000 de agenţi vor fi la datorie pentru a preveni dezordinea, iar de joi a fost instituită o pază de poliţie de 24 de ore pe zi la Cenotaf.

Marşul pro-palestinian urma să se încheie în faţa Ambasadei SUA. "Aici, la Londra, la fel ca în întreaga lume, Statele Unite susţin dreptul la libertatea de exprimare şi la libertatea de întrunire paşnică", a declarat o purtătoare de cuvânt a ambasadei.

De la asaltul Hamas în sudul Israelului, la 7 octombrie, a existat un sprijin şi o simpatie puternică pentru Israel din partea guvernelor occidentale, inclusiv a Marii Britanii, şi a multor cetăţeni. Dar răspunsul militar israelian a stârnit, de asemenea, furie, cu proteste săptămânale la Londra, susţinătorii cerând cer o încetare a focului.

Prim-ministrul Rishi Sunak, care a criticat mitingul pro-palestinian de Ziua Armistiţiului ca fiind lipsit de respect, este presat de propriii săi parlamentari să o demită pe Braverman în urma comentariilor acesteia despre poliţie.

