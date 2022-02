VIDEO - Marcel Ciolacu îi dă o lecție de politică externă lui Vladimir Putin: 'Nu suntem subordonați Rusiei!'

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat ieșirea președintelui Rusie, Vladimir Putin, care a spus că scutul de la Deveselu reprezintă o amenințare pentru Moscova. Liderul PSD spune că România are parteneriat cu SUA și Franța, iar țara noastră nu este subordonată Rusiei. „Nu cred că România trebuie să escaladeze acest conflict”, este mesajul lui Ciolacu.

„Eu știu că România are parteneriat cu SUA și Franța. Cred că am spus foarte clar. Nu suntem subordonați Rusiei. Pe cale diplomată am văzut și ieșirea ministrului de externe, al apărării și așa mai departe. Nu cred că România trebuie să escaladeze acest conflict.

Lucrurile acestea nu se discută!”, a menționat Marcel Ciolacu.