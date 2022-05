VIDEO Nicolae Ciucă crede că soluția pentru salvarea României vine de la Cluj: 'Nivelul de ambiție este unul care vă face fală'

Premierul Nicolae Ciucă a precizat, la Cluj, că doreşte ca tinerii să se poată implica şi contribui la dezvoltarea locală, naţională şi europeană în siguranţă şi libertate, relatează News.ro. De asemenea, premierul a vorbit despre atitudinea ambițioasă pe care tinerii clujeni o au în dezvoltarea orașului.

„Nu putem să vorbim despre viitorul tinerilor fără să vorbim măcar un pic despre ceea ce trebuie să avem în vedere atunci când discutăm şi analizăm valorile europene pe care tinerii noştri trebuie să le promoveze, la care tinerii noştri trebuie să fie parte nemijlocită în promovarea lor, aşa cum spuneam în acest context în care valorile statului de drept, libertăţile, democraţia sunt puse la mare încercare şi disputate nu la masa dialogului, ci prin forţa armelor ceea ce în continuare folosesc acest prilej pentru a condamna ferm şi a vorbi despre măsurile pe care guvernele, Alianţa Nord Atlantică le iau astfel încât să putem să ne asigurăm securitatea spaţiului nord atlantic, securitatea UE şi siguranţa cetăţenilor noştri. Vrem ca tinerii să se gândească şi să poată să participe la tot ceea ce înseamnă dezvoltarea locală, dezvoltarea naţională, dezvoltarea europeană în libertate şi siguranţă”, a afirmat Nicolae Ciucă la Cluj-Napoca, unde a participat la dialogul local cu cetăţenii pe tema „Europa începe în Transilvania: democraţie, educaţie şi tineret. Ce urmează după Conferinţa despre Viitorul Europei?”

El a vorbit şi despre necesitatea unor mecanisme prin care să fie asigurate instrumentele la nivel local, naţional şi european, astfel încât să poată să ofere tinerilor şi cetăţenilor posiblitatea de a interacţiona direct cu autorităţile, pentru ca obiectivele şi aşteptările acestora să fie îndeplinite. „Trebuie să analizăm acest ansamblu de instrumente, să facem în aşa fel încât să creem acele mecanismele prin care aceste instrumente la nivel local, naţional şi european să funcţioneze astfel încât să poată să ofere tinerilor, cetăţenilor, posibilitatea de a interacţiona direct cu autorităţile şi în felul acesta să putem să avem acel consens, acel liant între cetăţean şi autoritate, pentru a îndeplini obiectivele şi aşteptările pe care cetăţenii şi tinerii le au de la noi”, a completat Ciucă.

Nicolae Ciucă a lăudat realizările clujenilor. „Marea bucurie când am întâlniri cu companii, cu diverși reprezentanți ai instituțiilor, alături de capitala București, nu cred că e una în care să nu se amintească de Cluj. Chiar de curând am avut o întâlnire cu o mare companie care a ținut să sublinieze că în afara SUA mai au un singur laborator de inovare în altă țară. Și al doilea e la Cluj. Ca atare bucuria a fost și e o mândrie cât se poate de evidentă. (...) Asta înseamnă dincolo de potențialul uman, resursa de tineri, care sunt angajați și disponibili să-și sacrifice timpul, inițiativa. (...)

Tinerii de astăzi poate că nu sunt apreciați pe măsura lor. Nu cu mult timp în urmă am dat curs unei inițiative de a invita alături de fiecare ministru câte un tânăr. Am avut un dialog cu ei, am avut o ședință de Guvern împreună cu ei și a fost cât se poate de procovator. (...)

Cred că la Cluj s-a realizat un transfer de tehnologie, de cunoaștere, dar cred că cel mai important e un transfer de care puțină lume vorbește: un transfer de ambiție. Acum nu știu dacă este dinspre vest spre Cluj sau de la Cluj spre vest. Cert este că nivelul de ambiție din Cluj este unul care vă face fală, ne face fală nouă ca români și eu mă bucur și sunt onorat că particip la această activitate”, a conchis Ciucă.