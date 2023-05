VIDEO | Orașul de 2 miliarde de dolari, care copiază perfect toate construcțiile simbol ale Europei: opulență și lux greu de imaginat

Turiştii din Asia nu mai trebuie să zboare pe distanţe lungi pentru a vizita celebrul Big Ben din Marea Britanie sau pentru a fotografia emblematicul autobuz roşu cu două etaje din Londra. Acum pot face acelaşi lucru în Macao, oraş supranumit Las Vegasul din Asia, transmite CNBC, informează News.ro.

Londoner Macao, un complex de cazinouri de lux cu tematică britanică din centrul jocurilor de noroc din China, a ţinut marea sa ceremonie de deschidere joi.

Şi celebritatea fotbalului englez David Beckham a fost acolo pentru a onora evenimentul.

Oraşul chinez al jocurilor de noroc a adăugat încă o staţiune de lux cazinou de-a lungul Cotai Strip, un termen pe care Las Vegas Sands îl foloseşte pentru a desemna o alee mărginită de cazinouri hoteliere, centre comerciale şi teatre.

”Nu poţi obţine o cameră de hotel mai bună decât ceea ce am pus noi în Londoner. Nu poţi obţine o experienţă de spa mai bună, nu poţi obţine o experienţă alimentară mai bună”, a declarat CEO-ul Las Vegas Sands, Robert Goldstein, joi, pentru CNBC.

El a spus că deschiderea hotelului ”exemplifică angajamentul nostru faţă de calitate” şi a adăugat: ”Camerele sunt la fel de bune ca oriunde în lume”.

Staţiunea a fost operaţională în ultimii doi ani, dar deschiderea sa a fost amânată din cauza restricţiilor stricte legate de Covid-19 şi a regulilor de călătorie.

Stațiune de 2 miliarde de dolari

Staţiunea de 2 miliarde de dolari deţine replici ale clădirilor emblematice din Marea Britanie. Printre acestea se numără Palatul Westminster, reşedinţa oficială a primului ministru britanic de pe 10 Downing Street şi Fântâna Memorială Shaftesbury, printre alte monumente din Londra.

Las Vegas Sands deţine The Londoner Macao, împreună cu The Venetian Macao, The Parisian Macao, Sands Maco şi The Plaza Macao & Four Seasons Hotel Macao, toate situate de-a lungul Cotai Strip, arătă site-ul companiei.

La celelalte hoteluri pot fi văzute replici ale unor repere europene celebre, cum ar fi Turnul Eiffel şi canalul mare al Veneţiei.

Goldstein este mândru că dezvoltatorul staţiunii de lux a adus Italia, Franţa şi Anglia în Macao, o regiune administrativă specială chineză.

”Cine nu iubeşte Parisul? Mi s-a părut o potrivire firească să închei triumviratul italian, francez şi apoi englez”, a spus Goldstein.

Vzitatorii The Londoner Macao sunt fără îndoială atraşi cel mai mult de ”Extravaganţa de divertisment a schimbării gărzii”, potrivit site-ului web al staţiunii.

A fost lansată joi seara, în timpul ceremoniei de deschidere.

Inspirat din ceremonia de schimbare a gărzii care are loc la Palatul Buckingham, spectacolul din staţiune va avea loc şase zile pe săptămână şi va implica peste 20 de dansatori şi muzicieni.

Vizitatorii pot, de asemenea, să aibă parte de gustul din Londra, răsfăţându-se cu un ceai de după-amiază, inspirat de Alice în Ţara Minunilor, sau se pot urca în clasicul taxi negru pentru o experienţă virtuală, în care Beckham conduce prin locurile sale preferate din oraş.

Nu este vorba doar despre jocuri de noroc

Când te gândeşti la Macao, primul gând este adesea ls jocurile de noroc din cazinouri. Dar oraşul s-a transformat dincolo de asta şi oferă acum o experienţă diferită pentru fiecare vizitator.

Goldstein a spus că, în urmă cu 20 de ani, oamenii din Hong Kong nu şi-ar fi putut imagina că Macao ar putea avea retail, restaurante, spa-uri, convenţii şi hoteluri.

Astăzi, nimeni nu mai pune la îndoială dezvoltarea Macao, a spus el, subliniind că Macao este o piaţă ”dominantă şi importantă”.

Operatorii de cazinouri care au acordat concesiunile au convenit să investească în mod colectiv aproximativ 15 miliarde de dolari în următorii 10 ani, pentru a ajuta Macao să-şi diversifice dependenţa de jocurile de noroc şi să stimuleze turismul internaţional.

”Jocuri de noroc nu sunt o afacere dificil de construit, iar guvernul are dreptate să se concentreze pe creşterea turismului. Non-gamingul alimentează jocurile... Aceste facilităţi non-gaming sunt incredibil de importante pentru ambele părţi”, a spus Goldstein pentru CNBC.

El a adăugat: ”Ceea ce încercăm să facem este să construim hoteluri care să funcţioneze în tandem. Jucătorii vor să vină, iar cei care nu sunt jucători vin aici să facă cumpărături sau să meargă la spa timp de trei zile. Aşa că vom fi în afaceri timp de trei zile şi nu vor trebui să meargă niciodată la cazinou”, a adăugat el.

Acţiunile Las Vegas Sands au crescut cu peste 16% până în prezent.