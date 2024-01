Polițiștii israelieni ucid din greșeală o fetiţă palestiniană în vârstă de 3 ani / VIDEO cu momentul atacului

Imagini luate cu camerele de supraveghere şi difuzate de poliţia israeliană arată o camionetă mare trecând prin postul de control din Biddu, o zonă situată între Ierusalim şi Ramallah, în Cisiordania, teritoriu ocupat de Israel din 1967.

O altă camionetă, mai mică, o urmează rapid, loveşte agenţii postului de control şi se îndepărtează. Pe aceste imagini, se vede cum poliţia deschide focul în direcţia celor două vehicule. 'După ce au tras asupra teroriştilor, o fetiţă care se afla într-un alt vehicul la postul de control a fost rănită', a declarat poliţia israeliană.

'Teroriştii au fost neutralizaţi', afirmă poliţia într-un comunicat, fără a preciza dacă atacatorii sunt morţi sau în viaţă. Poliţia adaugă că un 'examen preliminar' indică faptul că vehiculul în care se afla fetiţa a fost de asemenea lovit (de tiruri) şi că va fi întreprinsă o anchetă aprofundată.

Serviciul de urgenţă israelian, Magen David Adom (MDA), au declarat, într-un comunicat propriu, că o fetiţă în vârstă de 3 ani a fost adusă la echipa sa la locul atacului. 'După un examen medical, ea a fost declarată decedată', adaugă comunicatul.

Police release surveillance camera footage showing the alleged car-ramming attack at a checkpoint in East Jerusalem, close to the West Bank town of Biddu.



The 3-year-old girl who was mistakenly killed was in the van checked by forces before the second car which hit the officers. https://t.co/kk5IZCVe3s pic.twitter.com/1vQrLuCSEa