Video - Se desfășoară cel mai sângeros moment al războiului dintre Rusia și Ucraina: bătălii de o ferocitate incredibilă la Soledar și Bahmut

Lupte aprige au izbucnit în Soledar, estul Ucrainei, unde Rusia încearcă cu disperare să schimbe cursul războiului, înlocuind încă o dată liderii militari, în timp ce Kievul pare mai aproape de asigurarea armelor grele occidentale, potrivit AFP.

„Tot ceea ce se întâmplă astăzi în direcţia Bahmut sau Soledar este cel mai sângeros scenariu al acestui război”, a spus într-un interviu pentru AFP Mihailo Podoliak, consilier al preşedinţiei ucrainene, informează News.

Luptele „continuă” la Soledar, frontul „ţine”, a declarat seara preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Facem totul pentru a întări apărarea ucraineană fără nicio pauză, chiar şi pentru o zi” în regiunea de est a Doneţk, a insistat el.

Potrivit ministrului ucrainean adjunct al Apărării, Ganna Maliar, ruşii au căutat „fără succes” să preia „complet” acest oraş minier de 10.000 de locuitori din apropiere de Bahmut, pe care ucrainenii îl apără fără încetare de mai multe luni.

Grupul de mercenari ruşi Wagner a revendicat cucerirea acestui oraş, ce ar constitui o victorie militară pentru Moscova după mai multe eşecuri umilitoare din septembrie. Revendicarea a fost însă negată nu doar de soldaţii ucraineni, ci şi de armata rusă.

„Forţele de asalt luptă în oraş”, a asigurat, la rândul său, Ministerul rus al Apărării, precizând că „unităţile aeropurtate au blocat părţile de nord şi de sud” ale oraşului Soledar.

La rândul său, secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a declarat miercuri reporterilor că Statele Unite nu au putut confirma rapoartele potrivit cărora Soledar ar fi căzut şi că ar fi „vorba despre lupte destul de brutale”.

Kremlinul a fost prudent cu privire la situaţia de pe teren. "Nu trebuie să te grăbeşti. Să aşteptăm declaraţii oficiale", a declarat presei purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, considerând în acelaşi timp că a existat "o dinamică pozitivă" în rândurile trupelor ruse.

Potrivit lui Podoliak, pierderile militare ruse acolo sunt „enorme” şi „armata ucraineană pierde şi ea oameni”. „Cu siguranţă, este mai mult decât ceea ce s-a întâmplat înainte”, a spus el pentru AFP.

În regiunea Lugansk, vecină cu cea a Doneţk, ruşii au „adunat” în jur de 30.000 de soldaţi, a mai informat guvernatorul său ucrainean, Serghei Gaïdaï.

La scara întregii Ucraine, „în timpul zilei, inamicul a efectuat două atacuri cu rachete şi 22 aeriene”, a rezumat Ministerul Apărării ucrainean.

În oraşul sudic Herson, unde bombardamentele au provocat „numeroase explozii”, universitatea de stat şi un centru perinatal au fost avariate, a spus guvernatorul provinciei, Yaroslav Yanuchevitch. Un angajat al unei maternităţi afectat, de asemenea, a fost grav rănit, a adăugat biroul preşedinţiei ucrainene.

Mai la nord, în Marhanets, nouă clădiri de apartamente au fost avariate de atacurile ruseşti, în timp ce o persoană a fost rănită de schije, potrivit autorităţilor locale.

Totodată, la Moscova, generalul Valeri Gherasimov a fost numit „comandant al grupului combinat de trupe” dislocat în Ucraina.

În acelaşi timp, Ucraina şi-a reiterat apelurile către partenerii săi occidentali, în ajunul unei noi întâlniri la baza americană de la Ramstein, în Germania, pe 20 ianuarie, pentru a-i furniza armament greu şi cu rază lungă de acţiune.

„Doar rachetele cu o rază de acţiune de peste 100 de kilometri ne vor permite să accelerăm semnificativ eliberarea teritoriilor”, a argumentat Podoliak în declaraţiile sale către AFP, promiţând că nu vor fi folosite împotriva teritoriului rus.

Cancelariile occidentale întârzie să răspundă favorabil solicitărilor Kievului în acest punct, iar Parisul, Londra, Berlinul şi Washingtonul au promis doar tancuri şi alte vehicule blindate uşoare în acest stadiu.

Dar Polonia a făcut un prim pas miercuri, spunând că este gata să livreze o companie de tancuri grele germane Leopard 2, adică 14 unităţi.

Această livrare va fi făcută „în cadrul unei coaliţii care se construieşte”, a subliniat preşedintele Andrzej Duda la Lviv, în vestul Ucrainei.

The Ukrainian city of #Soledar before the approach of the "Russian World" (August 2022) and after (January 2023) - a view from the satellite.



????: Maxar



NEXTA TV pic.twitter.com/nFE097693N