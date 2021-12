VIDEO / Silviu Predoiu (ex-SIE): Artizanul formulei PSD + PNL a vrut liniște. Să vedem cu ce preț

Fostul șef SIE Silviu Predoiu a comentat duminică seară, la Antena 3, coalizarea social-democraților cu liberalii la guvernare:

- „Compromisul a fost urias si trebuie platit de noi. PNL si-a creat ca deviza respingerea oricarei forme de colaborare cu PSD dar ei s-au impacat. Ce se intampla cu alegatorii care au crezut in acest mesaj, care au fost convinsi ca tot ce li se intampla rau e din cauza PSD? Nu mai stim ce se intampla, cine e cel bun si cine este cel rau. Dispar principiile, dispar valorile si raman doar interesele personale. Noua (cetatenilor, n.red.) ni se vorbeste de respectarea legilor, iar cei care trebuie sa reprezinte modelul nu au decat interese personale. Nu a fost niciun sacrificiu, a fost pentru interesele lor”

- „Artizanul a vrut liniste, dar sa vedem cu ce pret (...) Cel mai important pentru dl Presedinte e linistea lui cu o asemenea formula. Mai sunt ani buni de mandat, are nevoie de liniste. Momentan le-a pasat problema (celor din coalitie)”

- „Nu cred ca aceasta alianta va functiona, ma raportez la experientele de pana acum. Au fost PNL cu PSD, a fost PDL cu PSD, am avut toate variantele si cum s-au terminat? Ei au ramas aceiasi, noi mergem din ce in ce mai putini la alegeri si ei sunt multumiti ca nu ii deranjeaza nimeni. Nu vedeti ca a inceput deja ? Dl Rafila si dl Cîțuu au opinii divergente. Obiectivul PSD presupun ca este sa demonstreze ce buni sunt ei in comparatie cu ceilalti. PNL nu stiu ce isi mai doreste”