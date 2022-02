Video șocant | O deputată ucraineană prezintă imagini cu rachete lansate de ruși: 'Acest lucru se întâmplă chiar acum'

Rusia ar fi început invazia miliară în Ucraina. Deputata ucraineană Inna Sovsun, vicepreședinte al partidului Holos (liberal și proeuropean), publică pe contul său de Twitter două întregistrări video despre care afirmă că reprezintă atacuri cu rachete lansate de forțele ruse asupra unor regiuni din Ucraina.

„Rusia lansează zeci de rachete împotriva Ucrainei. Acest lucru se întâmplă chiar acum. Așa arată un atac de la sistemele de rachete cu lansare multiplă BM-21 „Grad””, scrie deputata.

Anterior, aceasta publicat o înregistrare video cu o explozie. „În acest moment, trupele rusești trag cu mai multe sisteme de lansare de rachete BM-21 „Grad” către civili. Orașul Shchastya din regiunea Luhansk tocmai a fost bombardat de rachete. Videoclipul este impresionant”, scrie Inna Sovsun.

Right now #Russian troops are firing multiple launch rocket systems BM-21 "Grad" at civilians. The town Shchastya on #Luhansk region has just been shelled by rockets. The video is impressive. pic.twitter.com/oqCUvm3VWI

#Russia launches dozens of missiles against #Ukraine. This is happening right now. This is what an attack from the multiple launch rocket systems BM-21 "Grad" looks like. pic.twitter.com/Vn924JJsyg