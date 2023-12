VIDEO - Soldați Hamas se predau în nordul Fâșiei Gaza, acuzând pierderea contactului cu liderii grupării

Imaginile scurse sâmbătă din nordul Fâșiei Gaza arată că un soldat Hamas a predat o pușcă de asalt în timp ce se preda, împreună cu zeci de palestinieni, trupelor israeliene. Șeful de stat major al armatei israeliene, generalul Herzi Halevi, a spus că armata începe să vadă prăbușirea sistemului Hamas din enclava palestiniană.

În videoclip, bărbatul poate fi văzut trecând încet pe lângă un tanc în timp ce ține arma+ deasupra capului, înainte de a o așeza pe pământ. Ceilalți palestinieni, care ca el sunt îmbrăcați doar în lenjerie intimă, își ridică cărțile de identitate în timp ce stau vizavi de tanc.

Membri Hamas s-au predat și în alte zone din Gaza, acolo unde au avut loc ciocniri militare, potrivit oficialilor ucraineni.

„Vedem în fiecare zi din ce în ce mai mulți teroriști uciși, din ce în ce mai mulți teroriști răniți și, în ultimele zile, vedem teroriști predându-se, un semn al dezintegrarii sistemului Hamas, un semn că trebuie să facem eforturi mai puternice”, a declarat șeful Statului Major israelian.

În Shejaiya și Jabaliya, teroriștii care s-au predat au predat arme și echipamente.

„Din interogatoriile teroriștilor care s-au predat, au reieșit următoarele informații: situația soldaților este dificilă, iar conducerea Hamas neagă realitatea deși este ținută la curent cu evoluțiile”, spun oficialii israelieni.Există un „sentiment larg răspândit că conducerii Hamas aflată în subteran nu îi pasă de oamenii din Gaza care sunt deasupra pământului”, adăugând că acest lucru îi îngrijorează și pe militanții Hamas.

Leaked footage from the northern Gaza Strip today shows an apparent Hamas operative slowly placing an assault rifle on the ground, as dozens of Palestinian men surrendered to IDF troops. pic.twitter.com/glEbGBj50i