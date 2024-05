VIDEO| Ucraina și-a desemnat purtător de cuvânt un robot cu inteligență artificială: ce știe să facă Victoria Și

”Pentru prima oară în istorie, Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe a creat o personalitate digitală folosind tehnologii ale inteligenţei artificiale oentru a comenta în mod oficial informaţii consulare destinate presei”, a anunţat de 1 mai ministerul.

Acest avatar răspunde la numele de Victoria Şi, un prenume care evocă ”victoria” Ucrainei în războiul împotriva invaziei ruse şi un nume de familie care înseamnă pur şi simplu ”AI” în ucraineană.

”Sunt o persoană digitală. Asta înseamnă că textul pe care-l auziţi nu a fost citit de către o persoană adevărată. Acest lucru a fost creat de către inteligenţa artificială”, a declarat noua purtătoare de cuvânt, care are trăsăturile unei femei tinere metise, în prima sa înregistrare video pe YouTube.

Serviciul de presă al Ministerului de Externe declară AFP că cmunicatele urmează ”să fie scrise şi verificate de către persoane adevărate”.

”Inteligenţa artificială nu ne ajută să generăm decât partea vizuală”, a precizat el.

Viitoarele sale declaraţii urmează să fie publicate online şi puse la dispoziţia jurnaliştilor.

Ministerul precizează că ea nu îl va înlocui pe purtătorul său de cuvânt oficial, care este real, şi că va vorbi doar despre afaceri consulare.

Ministerul dă asigurări că a implementat măsuri în vederea evitării unor declaraţii false ale purtătoarei sale de cuvânt virtuale, şi anume un cod QR menit să demonstreze autenticitatea videorilor.

Alegerea unei purtătoare de cuvânt generate de AI vizează ”economisirea timpului şi resurselor ministerului”, declară ministrul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba.

”Adevăraţii diplomaţi vor putea să fie mai eficienţi şi să se concentreze asupra altor sarcini”, a declarat el.

Victoria Şi a împrumutat înfăţişarea cântăreţei şi influencerei ucrainene Rosalie Nombre, o fostă candidată în ediţia ucraineană a emisiunii de reality-show ”The Bachelor”, născută la Doneţk, un oraş mare din estul Ucrainei ocupat de Rusia.

AI, o tehnologie aflată în plină creştere, a devenit de neocolit în ultimii ani.

Însă dezvoltarea acesteia cu mare viteză ridică probleme etice în multe domenii.

Jurnalismul nu face excepţie, iar folosirea unor conţinuturi generate de AI se afă în dezbaterea redacţiilor.

???? Meet Victoria Shi — a digital representative of the MFA of Ukraine, created using AI to provide timely updates on consular affairs!



For the first time in history, the MFA of Ukraine has presented a digital persona that will officially comment for the media. pic.twitter.com/KTtuCVR1ku