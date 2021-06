VIDEO - Un bărbat ucis şi unul rănit de o camionetă, la un Gay Pride, în Florida

Un bărbat a fost ucis, iar altul rănit, după ce şoferul unei camionete a lovit în mod neintenţionat persoane care participau la un Gay Pride în Florida, un ”accident tragic” deplâns de autorităţile americane, relatează AFP, potrivit news.ro.

Incidentul a avut loc la începutul unei defilări a lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor, transsexualilor şi queer (LGBTQ), în oraşul Wilton Manors, în sud-estul Floridei, sâmbătă, în apropiere de Fort Lauderdale, şi a ridicat întrebări dacă a fost intenţionat sau nu.

”Acum ştim că incidentul de ieri a fost un accident tragic şi nu un act criminal îndreptat împotriva unei persoane sau unui grup de persoane”, a anunţat duminică, într-un comunicat, Poliţia din Wilton Manors.

Poliţia din Fort Lauderdale a anunţat că şoferul camionetei, în vârstă de 77 de ani, participa la eveniment şi a fost ales să conducă această camionetă din deschidere deoarece suferea de ”afecţiuni care-l împidicau să meargă” în cadrul defilării.

Camioneta albă a demarat înaintea pornirii paradei şi a ”accelerat brusc, lovind doi pietoni”, după care s-a oprit în gardul unui magazin, a precizat Poliţia din Fort Lauderdale.

Şoferul, arestat şi plasat în arest prevenitv, cooperează cu autorităţile, a anunţat poliţia.

Cei doi bărbaţi loviţi au fost transportaţi la un centru medical, unde unul dintre ei a murit, potrivit aceleiaşi surse. Viaţa celuilalt rănit nu era în pericol.

Primarul din Fort Lauderdale, Dean Trantalis, care a evocat sâmbătă un ”act premeditat”, a explicat duminică faptul că iniţial s-a temut că ”toate astea ar putea fi intenţionate, din ce-am văzut eu de la câţiva metri distanţă”.

One person has died and one other was hospitalized after the driver of a truck ran into the crowd at a pride parade in Wilton Manors, Florida, on Saturday, according to the Broward County Sheriff’s office. https://t.co/SpOMtfzlzz pic.twitter.com/GPvHjbQaGW