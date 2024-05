VIDEO - Un deputat georgian îşi arată nasul spart şi ochiul vânăt în Parlament: 'Rusia este ceea ce vedeţi acum pe corpul meu'

”Rusia este ceea ce vedeţi acum pe corpul meu, iar din nefericire prea mulţi copii s-au trezit aşa”, a acuzat miercuri în Parlament, de 1 mai, într-o postare pe Facebook, parlamentarul georgian.El şi-a arătat nasul spart şi un ochi vânăt, răni pe care le-a suferit în timpul unei manifestaţii proeuropene şi împotriva unui proeict de lege privind ”influenţa străină”, acuzat de faptul că serveşte interesele Moscovei, un text adoptat în a doua lectură miercuri în Parlament.

ZECI DE ARESTĂRI

Aproximativ 60 de manifestanţi au fost arestaţi la acea manifestaţie, în noaptea de marţi spre miercuri, în care au avut loc violenţe.

Ministerul de Interne a dat asigurări că poliţiştii au folosit forţa în mod ”legitim”, după ce manifestaţia a ”devenit violentă”.

Ministerul a anunţat că 63 de persoane au fost arestate pentru că ”nu s-au supus poliţiei” şi au comis acte de vandalism.

Apărătorul drepturilor georgienilor, Levan Iosseliani, a cerut deschiderea unei anchete cu privire la folosirea unei ”forţe disproporţionate” împotriva manifestanţilor şi jurnaliştilor.

Preşedinta georgiană Salomé Zurabişvili, care se opune Partidului Visul Georgian, aflat la putere, a condamnat ”reprimarea asunării paşnice” şi ”folosirea unei forţe disproporţionate”.

Şeful diplomaţiei europene Josep Borrell a ”condamnat ferm” ”violenţele” forţelor de ordine georgiene şi a cerut autorităţilor ”să garanteze dreptul la întrunire paşnică”.

ZECI DE MII DE MANIFESTANŢI ÎMPOTRIVA ”INFLUENŢEI STRĂINE”

Zeci de mii de manifestanţi au ieşit din nou în stradă miercuri seara, de 1 Mai, în întreaga Georgie, în semn de protest faţă de proiectul legii ”influenţei străine”, adoptat în a doua lectură de către Parlament în favoarea unei mobilizări masive a criticilor acesteia.

Această ţară din Caucaz este pradă a unor manifestaţii antiguvernamentale de la 9 aprilie, după ce Partidul Visul Georgian a reintrodus acest proiect de lege în Parlament, perceput ca o piedică în calea aspiraţiilor Tbilisi de a adera la Uniunea Europeană (UE).

Deputaţii au adoptat miercuri, de 1 mai, cu 83 la 23 de voturi acest text, pe care Partidul Visul Georgian vrea să-l adopte definitiv până la jumătatea lui mai, în pofida a trei săptămâni de mobilizare în stradă a opozanţilor acestuia.

ODA BUCURIEI

Textul urmează să fie supus celei de a treia lecturi, însă preşedinta Salomé Zurabişvili, care se află în conflict cu partidul aflat la putere, ar urma să se opună prin veto textului.

Partidul Visul Georgian dispune însă de suficiente voturi pentru a răsturna vetoul preşedintei georgiene.

La fel ma marţi seara, manifestanţi s-au adunat miercuri seara în faţa sediului Parlamentului şi au agitat steaguri georgiene şi europene în timp ce era cântată ”Oda bucuriei”, imnul UE, a constatat un jurnalist AFP.

Poliţia, care a dispersat cu o seară înainte manifestabnţi cu gaze lacrimogene şi glaonţe de cauciuc, a dislocat de această dată cu gaz cu piper şi tunuri cu apă un mic grup de manifestanţi care încerca să blocheze o intrare laterală a Parlamentului.

Restul manifestaţiei a continuat paşnic.

”Violenţa lor nebună este futilă. Manifestaţia nu va face decât să crească, pentru că furia populară creşte împotriva Guvernului nostru”, a comentat un manifestant, Tato Gaşeşiladze, în vârstă de 20 de ani.

”PĂSTRATEA DIRECŢIEI” CĂTRE UE

”Georgia aparţine Europei, iar noi nu vom tolera legi ruseşti şi un Guvern prorus”, a adăugat el.

Textul controversat se inspiră dintr-o legislaţie rusă folosită de Kremlin pentru a reprima voci disidente.

Ministerul de Interne a dat asigurări că poliţia a folosit ”mijloace speciale prevăzute de lege - gaz de piper şi tunuri cu apă - pentru a restabili ordinea publică”.

UE a condamnat ”violenţa” poliţiei din noaptea precedentă, când jurnalişti, inclusiv un fotograf AFP, au fost luaţi drept ţintă, iar peste 60 de manifestanţi au fot arestaţi.

Preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a anunţat miercuri că urmnăreşte cu ”o vie îngrijorare” manigestaţiile şi a îndemnat Tbilisi ”să păstreze direcţia” către UE.

Adunări asemănătoare au avut loc săptămâna aceasta în toată ţara, inclusiv la Batumi, al dilea cel mai important oraş din Georgia, şi la Kutaisi, principalul oraş din regiunea Imereti (vest).

ALEGERI LEGISLATIVE

În cazul în care această lege este adoptată, ea prevede ca orice ONG sau organizaţie de presă care primeşte peste 20% din finanţare din străinătate să se înregistreze ca ”organizaţie care urmăreşte interese ale unei puteri străine”.

Guvernul dă asigurări că această măsură este menită să oblige organizaţiile să dea dovadă de mai multă ”transparenţă” cu privire la finanţare.

O primă versiune a textului a fost abandonată anul trecut, în urma unor manifestaţii de stradă de amploare.

Aceste tulburări au loc cu câteva luni înaintea unor alegeri legislative, prevăzute în octombrie, considerate un test important al democraţiei în această fostă republică sovietică obişnuită cu crize politice.

În decembrie, UE a acordat Georgiei statutulo de stat candidat la aderare, însă a cerut Tbilisi să-şi reformeze sistemele judiciar şi electoral, să crească libertatea presei şi să limiteze puterea oligarhilor înaintea unei lansări a unor negocieri de aderare.

The Chairman of the United National Movement, Levan Khabeishvili, showed up at the parliament just hours after being kidnapped and beaten by Georgia's police forces. Tbilisi Protesters #NoToRussianLaw pic.twitter.com/E32j2u5WpW

Pro-Russian forces in Georgia kidnapped and beat an opposition leader and Member of Parliament, Levan Khabeishvili.



The parallels to actions of pro-Russian forces in Ukraine during the Revolution of Dignity are obvious. pic.twitter.com/tjsdbJE4VA