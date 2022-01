VIDEO - Vicepremierul PSD Sorin Grindeanu propune suprataxarea companiilor 'care au crescut de 4 ori prețurile' la energie

Vicepremierul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri, la Antena 3, că guvernanții ar trebui „să se uite mai atent” la regimul de taxare a companiilor din energie care „deodată câștigă foarte mult” prin majorarea facturilor la electricitate și gaze.

„Pana la urma noi compensam pe costuri desre care eu, Sorin Grindeanu, in acest moment, ca cetatean, nu ca vicepremier, nu am o explicatie foarte clara de ce au crescut de 4 ori. Nu doar in Romania, ci la nivel european. Sigur ca e liberalizarea pietei, dar noi suntem totusi o tara care avem si productie proprie, spre deosebire de altii. Aici ar trebui sa ne uitam mai atent ca poate productia a scazut in ultimii ani si nu e un lucru bun pentru ca ar fi putut limita din acest santaj. Avem de 4 ori pretul, inseamna ca ceva e in neregula. Ceva e defect. Cetateanul european, nu doar cel roman, e supus la aceasta presiune. Mi se pare ca e doar jumatate de pas pe care il facem noi cu compensarea. Eu m-as uita mai atent si la aceste companii care deodata castiga foarte mult. Hai sa vedem si regimul de taxare al acestor companii, daca au venit cu preturi de 4 ori mai mari”, a declarat Grindeanu.