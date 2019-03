Viktor Orban schimbă ținta - Junker este înlocuit de Timmermans în campania executivului de Budapesta împotriva CE

Posterele anti-Juncker expuse de guvernul ungar, care au provocat indignare în rândul liderilor conservatori din Europa, vor fi înlocuite cu unele îndreptate împotriva unui alt reprezentant important al Comisiei Europene - prim-vicepreşedintele Frans Timmermans, notează Deutsche Welle preluată de Agerpres.

Executivul de la Budapesta a anunţat la finalul săptămânii trecute că va pune capăt controversatei campanii contra preşedintelui Comisiei Europene şi că va începe o altă campanie, care îl vizează pe Timmermans.''Ungurii au dreptul de a şti ce fel de planuri pro-migraţie sunt pregătite de birocraţia de la Bruxelles. Iată de ce desfăşurăm o campanie de informare, care se va încheia, conform calendarului iniţial, pe 15 martie'', a explicat sâmbătă Zoltan Kovacs, purtătorul de cuvânt al executivului de la Budapesta.Ulterior, premierul ungar Viktor Orban a spus că postere cu prim-vicepreşedintele CE Frans Timmermans vor lua locul celor în care apare Jean-Claude Juncker.''Domnul Juncker se retrage şi domnul Timmermans îi ia locul'', a spus Orban, într-un interviu apărut duminică în publicaţia germană Die Welt am Sonntag.Olandezul Frans Timmermans este candidatul socialiştilor europeni la postul de preşedinte al viitoarei Comisii Europene, care va fi formată în urma alegerilor europene din 23-26 mai.Viktor Orban a spus că Timmermans, la fel ca Juncker, este un "aliat" al miliardarului american George Soros, un critic declarat al actualului premier ungar. "Toată lumea are dreptul de a şti acest lucru'', a adăugat el.În urmă cu două săptămâni, guvernul ungar condus de FIDESZ - formaţiune membră a Partidului Popular European (PPE) - a lansat o campanie sub sloganul "Şi dumneavoastră aveţi dreptul de a şti ce pregăteşte Bruxellesul". Afişele sunt ilustrate cu portrete în care apar zâmbind Jean-Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, şi el membru al PPE, precum şi miliardarul american de origine maghiară George Soros, "ţapul ispăşitor" al lui Orban şi al naţionaliştilor, cei doi fiind acuzaţi că vor să oblige ţările Uniunii Europene să accepte refugiaţi.Ofensiva lansată de Viktor Orban a dus la o dezbatere în cadrul PPE între adepţi ai excluderii sale şi cei care ar prefera ca premierul ungar să rămână în partid, pentru a evita riscul de a fi "recrutat" de alţi lideri antieuropeni.Jean-Claude Juncker s-a pronunţat în repetate rânduri în favoarea excluderii lui Viktor Orban şi a partidului său, FIDESZ, din PPE, dar liderul grupului PPE din Parlamentul European, germanul Manfred Weber, se opune.Pentru declanşarea procedurii de excludere a unui partid din PPE sunt prevăzute două posibilităţi: fie şapte partide din cel puţin cinci ţări diferite depun o cerere oficială în acest sens, fie preşedinţia PPE, deţinută de francezul Joseph Daul, preia iniţiativa în acest sens.O decizie trebuie luată cu majoritate de voturi în cadrul unei reuniuni politice a partidului la care participă preşedinţia acestuia, conducerea grupului parlamentar şi câte un reprezentant al fiecărei formaţiuni membre, instanţă care se va reuni la 20 martie, în ajunul summitului organizat de liderii partidelor membre ale PPE înaintea fiecărui summit european.