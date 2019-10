Viorica Dăncilă anunță cele 3 mari REGRETE ale mandatului său - VIDEO

Viorica Dăncilă a stat 20 de luni premier al României, cel mai lung mandat între cei 3 premieri PSD de la alegerile parlamentare din decembrie 2016. Însă, după mandatul care a luat sfârșit printr-o moțiune de cenzură, Dăncilă a spus că are 3 mari regrete.

”Regret că nu am putut să duc programul de guvernare la sfârșit. Cel mai mare regret al acestei perioade este că nu au învățat colegii mei nimic și că au trădat, în continuare. Cel mai mare regret e că am crezut în unii oameni și m-au dezamăgit, dar mergem mai departe. Nu am crezut într-o coabitare, eu nu am vrut o coabitare cu Klaus Iohannis, ci într-o cooperare pentru proiecte importante pentru țară.”, a precizat Viorica Dăncilă, joi seară, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

