Viorica Dăncilă, atac la Iohannis, după ce a aflat din nou că nu vrea nici o dezbatere: 'Nu este bărbat'

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a lansat, de la sediul partidului, un nou atac la Klaus Iohannis, pe care nu îl consideră bun ca președinte și care are probleme penale.

Citește și: Viorica Dăncilă îl perforează pe Klaus Iohannis! Lovitura de grație pe care i-a dat-o azi

"Am aici lângă mine oameni foarte serioși, implicați. Nu putum să spunem doar ce vor să audă unii pe la o televiziunea sau alta.

Eu cred că domnul Manda a dovedit că este bărbat, prin modul în care a gestionat alegerile din Dolj. Altcineva nu este bărbat, cel care nu vrea să vină la confruntare.

Sunt convinsă că fiecare coleg se va implica, pentru că așa le va fi bine românilor.

Îm momentul în care s-a spus că nu vrem să mai vorbim despre justiție, această decizie ar trebui respectată de toată lumea. Asta a stat la baza deciziei pe care am luat azi în privința Anei Birchall.

Citește și: Mai ceva ca Dincă! A ucis mai mulți copii, iar acum e liber

Vorbim de doi candidați. Unul care are probleme penale, care nu a returnat banii statului, care are șase case și altul care nu are nici un fel de probleme", a declarat Viorica Dăncilă