Viorica Dăncilă critică rezoluția PE împotriva României: E politică, profund incorectă. E absolut regretabil că europarlamentari români au votat împotriva țării

Premierul Romaniei sustine, referitor la rezolutia referitoare la tara noastra, adoptata in Parlamentul European astazi, ca este incorecta, criticând europarlamentarii romani care au votat in favoarea rezolutiei.

"E o rezoluție politică. Profund incorectă, nu are temei deloc în anumite puncte și nici nu se referă la România, în altele. E o luptă politică între populari și social-democrații din Parlamentul European. S-au respins amendamentele referitoare la protocoalele secrete. Se dă vină pe Jandamerie. Este absolut regretabil ca s-au gasit europarlamentari romani sa voteze impotriva României. Sunt cateva limite pe care nu ar trebuie sa le incalce un bun roman. Un bun roman nu voteaza niciodata impotriva propriei tari. E trist sa vezi romani votand impotriva Romaniei, asa cum am vazut in aceasta situatie. Oricine poate constata convergenta acestor dorinte de darmare a guvenului actual. E asa disperare mare sa plece guvernul ca sa ce? Cine sa vina? Cu ce spirjin parlamentar?Dar vedem reactiile altor state in legatura cu declaratiile presedintelui. E clar ca toti au mers pe aceeasi lungime de unda. Acest lucrur e reliefat de votul dat astazi", a declarat Viorica Dancila la Antena 3.