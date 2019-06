Viorica Dăncilă: Nu am vorbit cu niciun coleg să îi spun că vrem să votăm pe unul sau pe celălalt

Preşedintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, a declarat vineri că nu i-a spus niciunui coleg de partid să voteze pe unul sau pe altul dintre candidaţii la funcţiile de preşedinte executiv şi de secretar general, la congresul extraordinar potrivit Agerpres.

"Am încredere că vor fi aleşi, dintre colegele şi colegii mei, cei care cred că într-adevăr au credibilitate că vor putea să se impună şi că vor putea contribui în cea mai mare măsură la succesul nostru în alegerile următoare. Nu am vorbit cu niciun coleg, nu am vorbit cu nicio colegă să îi spun că vrem să votăm pe unul sau pe celălalt. Consider că trebuie să fie o competiţie deschisă, o competiţie corectă şi vă asigur că am luat toate măsurile pentru ca competiţia în cadrul partidului să fie una strictă, corectă, astfel încât să nu existe niciun semn de întrebare", a spus Dăncilă, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, întrebată dacă are favoriţi printre cei care candidează la funcţiile de preşedinte executiv şi secretar general.Ea a adăugat că votul la congresul extraordinar de sâmbătă se va face exact cum se procedează la alegeri, pe bază de buletin, pe bază de tabel, pentru a nu exista niciun semn de întrebare.