Viorica Dăncilă se delimitează total de Livu Dragnea: 'Nu trebuie să decontăm toţi' (VIDEO)

Viorica Dăncilă respinge ideea că PSD este singurul partid care a fost marcat în ultimii 30 de ani de probleme cu justiţia. Premierul susţine că fiecare persoană trebuie să îşi rezolve problemele cu justiţia, nefiind corect ca întregul partid să deconteze.

"Nu aș vrea să lipiți această etichetă doar PSD. Dacă ne uităm, și la celelate partide sunt destui oameni care au probleme, care au dosare în curs, care trebuie să dea explicații. Tocmai această idee care a fost inoculată în ultima perioadă, că problemele din justiție au fost doar la PSD, a fost complet incorectă. Eu pot să afirm cu certitudine că aceste probleme trebuie să le deconteze persoana care are probleme cu justiția, nu trebuie să le decontăm toți. Am văzut etichete de hoți. Eu nu am furat niciodată. De ce să fim judecați toți? Cei care au probleme să și le rezolve", a declarat Dăncilă.

Întrebată de ce nu a făcut aceste precizări înainte de condamnarea lui Liviu Dragnea, Dăncilă a răspuns: "Există prezumţia de nevinovăţie. Până justiţia nu îşi spune cuvântul, nu putem să spunem despre cineva că este vinovat sau nu."