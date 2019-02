Viorica Dăncilă susține că România este în topul statelor cu cea mai mare dezvoltare din Uniunea Europeană

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, vineri, în Parlament, că România este în topul statelor cu cea mai mare dezvoltare din Uniunea Europeană şi a detaliat situaţia investiţiilor, a alocărilor pentru comunităţile locale, dar şi majorările de pensii şi salarii, scrie Agerpres.

"În cei doi ani de guvernare PSD-ALDE, România a cunoscut creşteri economice spectaculoase, care s-au reflectat în creşteri substanţiale ale veniturilor populaţiei. Anul acesta alocăm 50 miliarde pentru investiţii, bani care vor impulsiona creşterea economică sănătoasă şi care explică destul de bine, pe lângă alţi factori, de ce ne bazăm pe o creştere de 5,5% în 2019. România va depăşi pentru prima oară 1.000 miliarde lei la produsul intern brut, cu o treime mai mult faţă de momentul preluării guvernării în decembrie 2016. Anul trecut am avut o creştere economică de trei ori mai mare decât media europeană, salariile şi pensiile s-au mărit aşa cum am promis", a afirmat Dăncilă în Parlament.Ea le-a transmis parlamentarilor să se uite pe cifre ca să vadă că veniturile la bugetul de stat au ajuns la cel mai mare nivel."În acest an, câştigul salarial mediu net pe economie va fi cu 50% mai mare decât în decembrie 2016. Veniturile la bugetul de stat a ajuns la cel mai mare nivel din toate timpurile, chiar dacă, procentual, gradul de colectare are o pondere mai mică în raport cu produsul intern brut, ceea ce este firesc când reduci taxe şi impozite şi oferi facilităţi fiscale pentru economie. Iar în această privinţă, vreau sa subliniez că în acest an va fi pentru prima dată când vom avea excedent la bugetul de pensii, pentru prima oară vor veni la buget mai mulţi bani decât suma pensiilor care sunt în plată. Eu le spun astăzi tuturor românilor următorul lucru: aveţi încredere în economia noastră naţională, îndrăzniţi să credeţi în România. Suntem în topul statelor cu cea mai mare dezvoltare din Uniunea Europeană", a adăugat premierul.În buget, a precizat şefa Executivului, sunt prevăzute sumele necesare pentru creşterile de pensii şi salarii.

"Am vorbit despre investiţii, despre creşterile din sănătate şi educaţie, nu aş vrea să se creadă că ne vom abate de la programul de majorări de venituri pentru populaţie prevăzut pentru anul acesta, dimpotrivă. Am prevăzut în buget sumele necesare pentru creşterile de pensii şi salarii, aşa cum ne-am angajat în programul de guvernare şi în legea salarizării unitare. Creşte salariul minim cu 10%, cresc salariile bugetarilor în medie cu un sfert din diferenţa rămasă pentru perioada 2018-2022. Acordăm şi în acest an vouchere de vacanţă de 1.450 lei, precum şi indemnizaţia de hrană echivalentă cu două salarii minime pe economie. La fel pentru pensionari, începând cu 1 septembrie, punctul de pensie va creşte cu 15% până la 1.265 lei, iar pensia minimă cu 10% până la 704 lei. Creşterea pentru începutul acestui an a fost acordată în avans, la 1 iulie anul trecut, şi a fost mai mare decât indexarea prevăzută de lege, iar la 1 septembrie vom majora în avans cu sume mai mari faţă de ceea ce era prevăzut", a mai subliniat Dăncilă.



Potrivit premierului, bugetele comunităţilor locale vor primi mai mulţi banii decât în anii precedenţi.



"Stimaţi parlamentari, aş vrea să dăm la o parte toate ştirile false care s-au vehiculat despre bugetele comunităţilor locale. Realitatea este una singură şi nu poate fi contrazisă: bugetele locale vor primi mai mulţi bani decât în anii precedenţi, iar multe dintre aceste sume suplimentare sunt destinate investiţiilor la nivel local. Aleşii locali vor avea o creştere a veniturilor cu 7 miliarde lei, ce vor proveni din încasările din impozitul pe venit care vor rămâne în totalitate la bugetele locale", a mai spus premierul.



Proiectele legii bugetului de stat şi cel al asigurărilor sociale de stat pe 2019 au fost adoptate, vineri, de Parlament.