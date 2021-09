Virgil Popescu explică cum vor fi stimulați consumatorii să-și caute furnizori de electricitate cu prețuri mai mici VIDEO

Ministrul Energiei a declarat că Guvernul va compensa facturile la energie electrică pentru aproximativ 13 milioane de români care au un consum lunar între 30 de kWh şi 200 de kWh.

Totodată, ministrul Virgil Popescu a precizat că toți consumatorii casnici vor primi o subvenție de 18 bani/kWh la factura de energie electrică.

„Prin acest mecanism pe care îl facem la electricitate, toți cei care au un furnizor de electricitate care are prețul mare va fi stimulat să-și caute și în piața concurențială - și găsește foarte mulți - să-și găsească și să se mute la un alt furnizor care are prețul mai mic. De ce este stimulat? Pentru că valoarea fixă de 18 va fi procentual mult mai mare din factură dacă prețul lui de energie electrică este mai mic. Va fi un avantaj pentru românii care vor să se mute de la furnizorul pe care îl au și care-și caută un furnizor care are prețul sub piață”, a declarat Virgil Popescu.

Ministrul a explicat că această diferenţă de 18 bani pe kWh va fi subvenţionată în totalitate din bugetul statului.

„De această măsură vor beneficia aproape 13 milioane de români", a spus Popescu.

