Vladimir Putin a ieșit, alături de lideri din Africa, să anunțe lansarea Mercur, super nava care va face Rusia o forță de temut

”Marina noastră a fost timp de secole şi rămâne paznicul de netrecut al frontierelor ţării, mândria şi gloria ei”, a declarat liderul de la Kremlin.

”Marinarii noştri îi dau toată puterea lor, dau dovadă de eroism, luptă cu curaj, la fel ca măreţii noştri strămoşi”, a declarat el.

În total 45 de nave, ambarcaţiuni şi submarine şi aproximativ 3.000 de militari iau parte la parada din acest an, anunţă Kremlinul.

Una dintre cele 30 de nave noi care urmează să fie introduse anul acesta în Flota rusă, o corvetă lansatoare de rachetă, este denumită Mercur, în memoria echipajului unui bric ”legendar” rusesc, devenit celebru în urma unei bătălii cu două vapoare în secolul al XIX-lea.

Parada anuală de Ziua Marinei ruse a avut loc la Sankt Petersburg, unde marinari şi veterani au arătat puterea navală rusă.

Putin a anunţat în această alocuţiune că Marina urmează să fie dotată în 2023 cu 30 de nave noi ”de diverse clase”, în vederea unei modernizări a Flotei.

”Rusia implementează cu mare încredere sarcinile la scară largă ale politicii sale maritime naţionale care creşte în mod constant puterea Flotei”, a declarat el.

Patru şefi de stat africani, care au participat la Summitul Rusia-Africa joi şi vineri la Sankt Petersburg, au asistat la paradă împreună cu Vladimir Putin, anunţă un purtptor de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Ziua Marinei a fost introdusă în 1939.

Ea se sărbătorea la început la 24 iulie, iar din 1980 se sărbătoreşte în ultima duminică din iulie.

Cele mai mari parade au loc în cele mai mari porturi ruseşti.

Una dintre tradiţiile acestei sărbători este ridicarea solemnă a steagului Sf. Andrei, drapelul Marinei Ruse.

