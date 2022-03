Volodimir Zelenski dezvăluie ce planuri are Vladimir Putin: Țările pe care rusul l-a luat în vizor

Rusia este o ameninţare pentru ţări europene precum Polonia şi statele baltice şi preşedintele Vladimir Putin vrea să ''sfâşie'' Europa, a susţinut preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un interviu acordat săptămânalului german Die Zeit, consemnează miercuri agenţia EFE, potrivit Agerpres.

''Sunt sigur că Polonia este de asemenea în pericol. De fapt, întregul continent este ameninţat atât timp cât Rusia are posibilitatea să atace un alt stat'', spune preşedintele ucrainean.El mai crede că există state care intenţionează să urmeze exemplul Rusiei şi să-şi atace vecinii dacă Rusia nu va fi oprită acum din agresiunea ei contra Ucrainei. Prin urmare, argumentează Zelenski, apărarea Ucrainei este în realitate ''o acţiune globală împotriva războiului'' care să descurajeze posibili atacatori în alte părţi ale lumii.Cât despre pericolul ca Rusia să declanşeze un război nuclear, preşedintele ucrainean s-a arătat convins că este vorba despre o ''cacealma'', întrucât ''una este să fii un asasin şi alta este să fii un sinucigaş''.''Ameninţarea lui Putin (cu armele nucleare) denotă mai degrabă slăbiciune. Cine ameninţă cu folosirea armelor nucleare o face numai dacă nimic altceva nu mai funcţionează'', a estimat el, după ce liderul de la Kremlin a ordonat pe 27 februarie plasarea forţelor ruse de descurajare nucleară în stare de alertă.Rusia nu va obţine victoria în Ucraina şi comunitatea internaţională are capacitatea ''de a opri invazia'', consideră Zelenski. Totuşi, el a subliniat că armele pe care le primeşte din Occident ţara sa nu sunt suficiente şi este nevoie de mai mult sprijin pentru a opri ''barbaria'' armatei ruse, pe care o acuză de crime de război.''Dacă sancţiunile (împotriva Rusiei) ar fi fost de ajuns, atunci ofensiva s-ar fi terminat până acum'', a reproşat Zelenski statelor occidentale, pe care le-a acuzat în plus că în continuare cumpără petrol şi gaze din Rusia şi multe dintre companiilor lor sunt mai departe prezente pe piaţa rusă.El a cerut astfel din nou un embargou economic total împotriva Rusiei şi excluderea tuturor băncilor ruse din sistemul de plăţi SWIFT, precum şi implementarea unei zone de excludere aeriană deasupra Ucrainei, cereri cărora statele occidentale nu sunt dispuse să le dea curs, dat fiind nevoia lor de produse energetice şi materii prime din Rusia şi riscul intrării într-un conflict militar direct cu aceasta în cazul impunerii acelei zone de excludere aeriană.Întrebat despre oferta americană de a fi evacuat din Ucraina împreună cu familia sa, Zelenski a asigurat că va rămâne la Kiev ''împreună cu poporul''.''Dorm puţin, beau multă cafea şi am multe discuţii şi negocieri'', astfel a descris el viaţa pe care o duce după ce Rusia a atacat ţara sa pe 24 februarie.