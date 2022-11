Volodimir Zelenski laudă România: 'Împreună restabilim justiția istorică și câștigăm viitorul liber al Europei!'

Preșdintele ucrainean Volodimir Zelenski laudă decizia Parlamentului României de a recunoaşte Holodomorul drept crimă comisă împotriva poporului ucrainean şi a umanităţii.

„Laud decizia Irlandei, Moldovei și României de onorare a memoriei victimelor Holodomorului 1932-1933! Recunoașterea voastră a Holodomorului ca genocid al oamenilor din Ucraina și o crimă împotriva umanității este mai importantă ca niciodată astăzi. Împreună restabilim justiția istorică și câștigăm viitorul liber al Europei!”, transmite președintele Ucrainei, în ultimul mesaj pe Twitter.

Documentul exprimă solidaritatea cu poporul ucrainean care a suferit în această tragedie, aducând un omagiu milioanelor de victime ale foametei artificiale din 1932 - 1933, informează Agerpres.

Declaraţia mai condamnă ferm modalitatea criminală similară prin care românii din Basarabia au fost supuşi foametei deliberate, artificiale pentru forţarea colectivizării din 1946 -1947 şi exprimă sprjinul pentru protejarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Integrarea europeană s-a bazat pe disponibilitatea reconcilierii şi asumării tragicelor momente din istoria secolului al XX-lea, precum şi pe recunoaşterea faptului că reconcilierea cu un trecut dificil nu echivalează cu o vină colectivă, ci formează o bază stabilă pentru construcţia unui viitor european comun, fondat pe valori şi principii larg împărtăşite, se arată în document.

Potrivit acestuia, comemorarea tragediilor din istoria Europei ar trebui să ajute la prevenirea apariţiei unor circumstanţe sau evenimente similare în viitor.

I praise ????????, ???????? & ???????? decision on honoring the Holodomor 1932-1933 victims’ memory! Your recognition of the Holodomor as a genocide of ???????? people & a crime against humanity is more important than ever today. Together we restore historical justice & gain the free future of Europe!