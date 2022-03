Vor exista crize de alimente în urma războiului din Ucraina, avertizează Joe Biden

Preşedintele american Joe Biden a atras atenţia joi că unele crize de alimente în urma invaziei ruse în Ucraina şi sancţiunilor impuse Rusiei vor fi ''reale'' şi a discutat acest subiect cu liderii europeni cu care s-a întâlnit la Bruxelles, relatează agenţia EFE şi postul CNN și preluat de agerpres.

El a subliniat că Ucraina şi Rusia sunt ''grânarii'' Europei şi au o pondere importantă pe piaţa mondială, cele două ţări însumând circa 30% din exporturile mondiale de grâu.



''Preţul sancţiunilor nu afectează doar Rusia. Afectează multe alte state, inclusiv ţările europene şi de asemenea ţara noastră (SUA)'', a declarat Biden după un summit extraordinar al NATO.



''Am avut o lungă discuţie în G7 (...) atât SUA - care este al treilea cel mai mare producător de grâu - cât şi Canada, care de asemenea este un mare producător. Şi am discutat împreună despre cum am putea creşte (producţia) şi livra mai rapid alimente (...) În plus, am vorbit să îndemnăm toate ţările europene şi pe toată lumea să pună capăt restricţiilor la export. Aşadar, suntem în curs de a stabili cu prietenii noştri europeni ce ar fi nevoie să facem pentru a tempera temerile despre crize de alimente'', a explicat preşedintele american.



La rândul său, preşedintele francez Emmanuel Macron a enunţat o iniţiativă de securitate alimentară propusă în cadrul UE şi menită să reducă riscul unor crize de alimente în urma războiului din Ucraina. ''Situaţia va crea o criză alimentară, situaţii umanitare extrem de serioase în mai multe ţări şi cu siguranţă că în unele ţări vor exista consecinţe politice masive'', a declarat Macron la o conferinţă de presă la Bruxelles.