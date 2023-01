Wizz Air organizează sâmbătă, la Bucureşti, o nouă campanie de recrutare a piloţilor

Potrivit unui comunicat al companiei, remis AGERPRES, o Zi a Porţilor Deschise pentru Piloţi se va desfăşura la Vienna House Easy Airport Bucharest, în data de 7 ianuarie 2023, la ora 13:00. Wizz Air angajează în mod activ atât căpitani type rated şi non-type rated, cât şi prim-ofiţeri cu experienţă, prin intermediul site-ului de recrutare pentru piloţi al companiei aeriene."Pe lângă beneficiile oferite de companie, piloţii pot opta pentru calificarea sponsorizată de companie, în timp ce indemnizaţia de formare este plătită tuturor noilor angajaţi în timpul perioadei de formare. Wizz este mândră că are o cultură puternică a diversităţii şi colegi de peste 60 de naţionalităţi şi continuă să recruteze fără încetare noi colegi din toată Europa şi nu numai, pentru 2023 şi pentru anii următori", se menţionează în comunicat.De asemenea, pentru a deveni pilot comercial la Wizz Air, compania oferă Wizz Air Pilot Academy, un program de formare, care acceptă cereri de la candidaţi cu puţină sau fără nicio experienţă, durează 18 luni şi este disponibil atât în cadrul Trener Flight Academy din Ungaria, cât şi în cadrul Egnatia Aviation din Grecia.Astfel, piloţii aspiranţi care vor să afle mai multe se pot alătura Zilei Porţilor Deschise dedicată programului Pilot Academy, care va avea loc loc în Bucureşti la Vienna House Easy Airport Bucharest, în data de 7 ianuarie 2023, la ora 09:00. În cadrul evenimentului, participanţilor li se va alătura şi Nikki Janssen, Wizz Senior First Officer."Programul integrat pentru obţinerea licenţei de pilot comercial începe cu o pregătire iniţială în care cadeţii vor dobândi cunoştinţele teoretice şi abilităţile necesare pentru a deveni piloţi. Cadeţii care vor absolvi cu succes vor trece apoi la pregătirea avansată, care include un curs de tranziţie de cinci săptămâni pentru operarea aeronavelor Airbus A320. În continuare, cadeţii vor urma un antrenament specific Wizz Air, înainte de a deveni prim ofiţeri cu drepturi depline ai companiei aeriene. În comparaţie cu alte programe ale companiilor aeriene, cursul oferă o taxă de şcolarizare specifică unui lider în piaţă, de 61.460 de euro. Cadeţii trebuie să plătească doar 13.950 de euro înainte de curs, iar taxa rămasă este plătită în avans de către compania aeriană dacă aceştia îndeplinesc cerinţele standard necesare după a cincea lună de antrenament. Cadeţii vor plăti taxa rămasă în rate, odată ce vor primi un salariu întreg ca prim ofiţer la Wizz Air", informează compania.Cadeţii care se alătură Wizz Air prin programul Pilot Academy vor avea oportunitatea de a opera flota companiei aeriene, aflată într-o continuă creştere, formată din aeronave Airbus noi, ultramoderne şi sustenabile şi care operează pe mai mult de 950 de rute către aproximativ 200 de destinaţii din peste 50 de ţări. Eforturile de recrutare pentru noi cadeţi susţin planurile ambiţioase ale Wizz Air de a-şi tripla dimensiunea flotei până în 2030, ceea ce va oferi posibilitatea companiei aeriene să angajeze până la 4.600 de piloţi noi."Suntem încântaţi să recrutăm pentru mii de noi posturi de pilot, într-o perioadă importantă de creştere continuă pentru Wizz Air. Wizz Air Pilot Academy oferă piloţilor aspiranţi o pregătire şi dezvoltare de înaltă calitate, facilităţi de vârf în industrie şi opţiuni de plată amânată, pentru a ajuta la îndeplinirea visului acestora de a deveni piloţi. Odată ce au absolvit, suntem mândri să oferim piloţilor noştri ocazii excelente de creştere în carieră, un salariu competitiv şi un pachet atractiv de compensaţii şi beneficii. Aşteptăm cu nerăbdare să întâlnim următoarea generaţie de piloţi Wizz Air la viitoarele noastre zile dedicate porţilor deschise, pe măsură ce ne intensificăm eforturile de recrutare pentru sute de noi cadeţi. Vino alături de noi şi porneşte în 2023 în călătoria ta de a deveni pilot!", a transmis Attila Tovari, Head of Training Wizz Air ATO.Operatorul aerian low-cost Wizz Air operează o flotă de 177 de aeronave Airbus A320 şi A321. Wizz Air a fost alegerea preferată a 27,1 milioane de pasageri în anul financiar F22, care s-a încheiat pe 31 martie 2022. Compania este listată la London Stock Exchange.