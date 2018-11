'Women at War' este câştigătorul Lux Film Prize 2018 acordat de Parlamentul European

Lungmetrajul „Women at War”, de Benedikt Erlingsson, este câştigătorul Lux Film Prize 2018 acordat de Parlamentul European, a anunţat miercuri, la Strasbourg, preşedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, scrie news.ro.

Tajani a precizat că alegerea a fost una dificilă, toate cele trei filme având protagoniste puternice şi teme importante, precum politica şi mediul înconjurător. Despre cinematografie, el a spus că este o industrie ce trebuie sprijinită, un patrimoniu care trebuie protejat. În plus, în scurtul său discurs, a amintit de cineastul Oleg Senţov, care se află încă în închisoare în Rusia.

„După ce închei cu preşedinţia asta mă fac actor”, a glumit Tajani, care a ţinut în suspans finaliştii, prelungind momentul anunţării câştigătorului.

Premiul - iniţiat de Parlamentul European în 2007 - a fost înmânat de preşedintele PE regizorului filmului.

Erlingsson a declarat: „Mă simt ca un politician aici. Vreau să transmit un mesaj – ca şi protagonista mea, sunteti foarte curajoşi, pentru ca luptaţi împotriva schimbărilor climatice”.

„Women at War” spune povestea unei femei în vârstă de 50 de ani care declară război industriei locale de aluminiu pentru a încerca să împiedice desfigurarea ţării. Halla riscă tot ce are pentru a proteja ţinuturile Islandei, însă situaţia ar putea fi schimbată de apariţia neaşteptată în viaţa ei a unui orfan.

Finalistele Lux Film Prize 2018 au fost documentarul „The Other Side of Everything” (2017), de Mila Turajlic, cronica unei familii din Serbia, şi dramele „Woman at War” (2018), de islandezul Benedikt Erlingsson, şi „Styx” (2018), de austriacul Wolfgang Fischer.

Al doilea film clasat în urma votului europarlamentarilor a fost „Styx”.

Anul trecut, câştigătorul a fost ales „Sámi Blood”, o coproducţie suedezo-norvegiano-daneză regizată de Amanda Kernell.

Până în prezent, singurul lungmetraj românesc finalist al Lux Film Prize a fost „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, de Cristian Mungiu, în 2007. În 2016, coproducţia Germania-România „Toni Erdmann”, de Maren Ade, a fost recompensată cu prestigiosul trofeu.